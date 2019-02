Jalkapalloilija Emiliano Salaa kuljettaneen lentokoneen hylystä nostettiin ruumis

Ruumis on lentäjän. Takaovi oli auki ja Emilio Sala on päässyt ulos, mutta on luonnollisesti menehtynyt. Manageri oli ottanut halvimman mahdollisen koneen ja lentäjän jolla ei ollut mittarilento-oikeuksia. 3 000 punnan säästö lennon hinnasta johti kahden ihmisen kuolemaan. Tunnen itse henkilökohtaisesti alkuperäisen lentäjän, joka oli tehnyt 5 000 punnan tarjouksen, mutta manageri piti sitä liian kalliina.