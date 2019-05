Itävallan oikeistopopulistit lähtivät hallituksesta – koko hallitus voi kaatua videoskandaaliin

Ei ole ensimmäinen ja viimeinen kerta! Näitä löytyy myös Suomesta tätä touhua, jossa ollaan valmiita myymään oman edun ja rahan takia vaikka oma äiti. Näinhän se menee!

Katsoisin enemmänkin ympärilleni ja ihmettelen, että miten näitä kavereita nousee valtaan, koska se kuvaa koko järjestelmän mädännäisyyttä. Miksi nämä saavat nousta valtaan? Aikanaan on poliittisesti myyty koko valtakunta kuten Suomelle kävi Molotov - Ribbentrop -sopimuksessa. Ei mitään uutta auringon alla. Vastaavia on pienoiskoossa tapahtumassa jokaisella politiikan tasolla joka hetki. Politiikka on likaista peliä ja puhdas demokratia on siitä todella kaukana.