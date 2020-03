Britannia raportoi ensimmäisestä koronaviruskuolemasta. Potilas oli viranomaistietojen mukaan vanhus, jolla oli ennestään terveysongelmia.

Italiassa koronavirukseen on kuollut nyt jo 148 ihmistä. Määrä nousi eilisestä 41:llä.

Myös tartunnan saaneiden määrä on kasvanut lähes 770:llä. Koronavirus on todettu Italiassa nyt lähes 3 860 ihmisellä.

Maan hallitus on päättänyt siirtää 7,5 miljardia euroa koronavirustilanteen hoitamiseen. Valtiovarainministeri Roberto Gualtierin mukaan summa on tarkoitus käyttää lähinnä terveyspalveluiden, väestönsuojelun ja lainvalvonnan resurssien lisäämiseen.

Britanniassa terveysviranomaiset ovat puolestaan kertoneet maan ensimmäisestä koronaviruskuolemasta. Tautiin kuollut oli viranomaisten mukaan vanha ihminen, jolla oli entuudestaan terveydellisiä ongelmia.

Ranskassa lähes sata uutta tapausta

Ranska on ilmoittanut kahdesta uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Maan terveysministeriön mukaan Ranskassa kuusi ihmistä on nyt kuollut koronavirukseen.

Uusia tapauksia on ilmennyt yli 90, ja tartuntojen kokonaismäärä on nyt lähellä 400:aa.

Myös Iran on raportoinut 15 uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemasta. Virallinen kuolonuhrien määrä on nyt yli sadan. Uusia tartuntoja on lähes 600, mikä nostaa tartuntojen määrän yli 3 500:n.

Viranomaiset ovat kertoneet koulujen ja yliopistojen pysyvän suljettuina iranilaisen vuoden loppuun. Iranissa vuosi päättyy maaliskuun 19. päivänä ja kansallista lomaa vietetään huhtikuun alkupuolelle asti.

– Ihmisten ei pitäisi tulkita tätä tilaisuutena matkustella. Heidän pitäisi pysyä kotona ja ottaa varoituksemme vakavasti. Virus on todella tarttuva ja asia on vakava, siitä ei pidä vitsailla, sanoi terveysministeri Saeed Namaki televisioidussa lehdistötilaisuudessa.

Koulujen sulkemisten lisäksi monia kulttuuri- ja urheilutapahtumia on siirretty ja työtunteja vähennetty eri puolilla maata.

Iranissa on Kiinan jälkeen eniten koronavirustartuntoja maailmassa.

Ruotsin Estellen koulu meni kiinni

Uutistoimisto TT:n mukaan Ruotsissa todettiin torstaina kymmeniä uusia koronavirustartuntoja. Yhteensä Ruotsissa on noin sata vahvistettua koronavirustartuntaa.

Iltapäivälehti Expressenin mukaan Ruotsissa on suljettu koronavirusvaaran vuoksi yksityiskoulu, jota käy muun muassa prinsessa Estelle. Campus Manilla -koulu sijaitsee Tukholman Östermalmilla, ja yhdellä sen oppilaista on todettu koronavirus.

Expressin mukaan koulusta on lähetetty vanhemmille kirje, jossa todetaan, että koulu suljetaan oppilaiden ja työntekijöiden turvallisuuden vuoksi sekä siksi, että tapaus on herättänyt runsaasti levottomuutta.

Osa koulun oppilaista on jo aikaisemmin jäänyt vapaaehtoisesti karanteeniin, koska he olivat käyneet alueilla, joissa mahdollisuus saada virus on suuri.

Ruotsin hovista kerrottiin Expressenille, että Estelle ei ole saanut virusta, mutta hän jää muiden oppilaiden tapaan kotiin. Koulu pysynee suljettuna useita päiviä.

Prinsessa Estellen lisäksi noin 300 miljoonaa koululaista ja opiskelijaa ympäri maailmaa on jo joutunut jäämään kotiin viruksen vuoksi, koska kouluja on suljettu.

Ruotsissa on myös siirretty kahta avaruusraketin laukaisua Esrangen avaruuskeskuksesta Kiirunan lähellä. Keskuksen johtajan Lennart Poromaan mukaan laukaisut olisivat liittyneet tällä viikolla alkavaksi ajateltuun opiskelijaprojektiin, jonka myötä keskukseen olisi tullut satakunta vierailijaa eri puolelta Eurooppaa.

– Se ei nyt tuntunut kovin hyvältä idealta, Poromaa kuittasi radiohaastattelussa.

Hengityssuojat ja suojahanskat olivat torstaina loppuneet New Yorkin Times Squaren lähellä sijaitsevasta apteekista. New Yorkissa on tilastoitu torstaihin mennessä 22 vahvistettua koronavirustapausta. KUVA: JUSTIN LANE / EPA

Etelä-Afrikan sairastunut oli matkaillut Italiassa

Virus on jatkanut matkaansa jälleen uusille alueille. Etelä-Afrikka ilmoitti torstaina ensimmäisestä koronavirustartunnasta. Aiemmin virus on todettu Saharan eteläpuolisen Afrikan maista Nigeriassa ja Senegalissa. Terveysministeriön mukaan potilas on 38-vuotias mies, joka oli matkustanut Italiassa.

Italia on sulkenut koulut tilapäisesti estääkseen viruksen leviämisen yhä laajemmalle. Niin italialaiset kuin Italian ministeritkään eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, onko toimi viisas ja tarpeellinen.

Esimerkiksi Italian terveysministeriötä neuvova Walter Ricciardi WHO:lta on kutsunut päätöstä hyödyttömäksi ja haitalliseksi, koska kymmenen päivän sulku ei riitä hillitsemään virusta, jonka itämisaika on kaksi viikkoa. Jotkut ovat vastustaneet ratkaisua siksi, että se pakottaa työssäkäyvät vanhemmat jäämään kotiin lastensa kanssa.

Italian sanomalehtien ja kommentaattoreiden mukaan hallituksen suurin pelko on, että virus leviää maan varakkaista pohjoisosista köyhempään ja vähemmän kehittyneeseen etelään. Italian terveydenhoitojärjestelmä toimii alueellisesti, ja etelän sairaaloille tarttuvaa tautia sairastavien potilaiden suuri määrä voisi olla liikaa.

Italiassa urheilutapahtumia järjestetään nyt tyhjille katsomoille ja ihmisiä on neuvottu jättämään poskisuudelmat väliin toisiaan tervehtiessään. Lisäksi elokuvissa kävijät pannaan istumaan kauas toisistaan, ja kansaa kannustetaan muutoinkin pysymään käsivarren mitan päässä muista väkijoukoissa.

Turisteilla ei ole asiaa Jeesuksen syntymäkirkkoon

Israel on kieltänyt Italiasta tulevien maahantulon ja asettanut rajoituksia muille eurooppalaisille koronavirustartuntojen estämiseksi. Israelin sotilaat eivät saa myöskään poistua maasta.

Palestiinalaiset ovat puolestaan kieltäneet turistien tulon miehitetyn Länsirannan turistikohteisiin kahdeksi viikoksi. Taustalla on ensimmäinen palestiinalaisalueilla todettu koronavirustartunta.

Turisteilta kiellettyihin paikkoihin kuuluu myös Jeesuksen syntymäkirkko, joka sijaitsee paikalla, jossa Jeesuksen on uskottu syntyneen.

Palestiinalaisviranomaisten mukaan Betlehemin alueella sijaitsevassa hotellissa on tullut ilmi tartuntapäilyjä. Paikallinen terveysviranomainen on kertonut uutistoimisto AFP:lle, että ryhmä kreikkalaisia turisteja oli käynyt hotellissa helmikuun lopussa, ja heistä usealla todettiin myöhemmin tartunta. Hotellin työntekijöillä on nyt epäilty koronavirustartuntaa.

Kreikan terveysviranomaiset puolestaan kertoivat torstaina 21 uudesta koronavirustartunnasta. Kaikki uudet tartunnat löytyivät porukasta, joka oli viime kuussa matkustanut Israeliin bussilla. Yhteensä maassa on nyt todettu 31 tartuntaa, ja aiemmin ilmi tulleista tartunnoista kaksi oli samassa bussissa matkanneita ihmisiä.

Suurin osa tartunnan saaneista on terveysviranomaisten mukaan hyvävointisia ja heitä tarkkaillaan kotona.

Kreikka ilmoitti torstaina myös sulkevansa koulut ja yliopistot sekä peruvansa kaikki joukkokokoontumiset maan kolmessa läntisessä maakunnassa koronaviruksen vuoksi. Määräys koskee Achaian ja Elisin maakuntia sekä Zakynthosin saarta.

Olympiatulen on määrä aloittaa matkansa Tokion kesäolympialaisiin viikon kuluttua muinaisesta Olympiasta, joka sijaitsee juuri Elisissä. Kreikan olympiakomitea kertoi jo aikaisemmin, että se aikoo rajoittaa kovalla kädellä tapahtumaan liittyviä juhlallisuuksia, eivätkä paikalle pääse kuin välttämättömät henkilöt. Päivitetyssä tiedotteessa komitea kuitenkin ilmoitti, että olympiatuliseremoniat toteutetaan suunnitellusti.

Thaimaan turismi kärsii kävijöiden puutteesta

Thaimaassa vahvistettuja koronavirustapauksia on nyt viitisenkymmentä. Uusimmat tapaukset on todettu kahdella miehellä, jotka olivat juuri tulleet Italiasta. Toinen heistä on italialainen.

Jo nyt pahasti turismin vähenemisestä kärsinyt maa ilmoitti torstaina peruvansa suositun täydenkuun juhlan. Täydenkuun juhlat houkuttelevat paikalle noin 10 000 juhlijaa joka kuukausi.

Thaimaan turismiviranomainen vahvisti torstaina, että maa saattaa menettää koronaviruksen vuoksi kuusi miljoonaa kävijää tämän vuoden aikana. Erityisesti kiinalaisten matkailijoiden määrän huomattava väheneminen on tehnyt monista suosituista turistikohteista lähes aavekaupunkeja.

Yhteensä koronavirustartuntoja on maailmanlaajuisesti todettu yli 95 000. Kuolonuhreja on yli 3 200.

Kaliforniaan hätätila

Yhdysvalloissa tuhansia ihmisiä on jumissa Grand Princess -risteilyaluksella Kalifornian rannikolla. Osa aluksen matkustajista ja miehistöstä on saanut koronavirukseen sopivia oireita, joten viranomaiset ovat siirtäneet aluksen paluuta San Franciscoon. Tarkoituksena on testata aluksella olevat mahdolliset sairastuneet.

– Alus, jossa on tuhansia matkustajia, pysyy merellä, ja siellä tehdään testejä, sanoi Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom.

Newsom on julistanut osavaltioon hätätilan kuolemantapauksen vuoksi.

WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuvassa oikealla, totesi tiedotustilaisuudessa, että järjestö on huolissaan siitä, että jotkin maat joko eivät ota tilannetta riittävän vakavasti tai ovat päättäneet, ettei mitään ole tehtävissä. KUVA: SALVATORE DI NOLFI / EPA

Aluksen aikaisemmalla matkalla ollut 71-vuotias mies kuoli Kaliforniassa saatuaan koronavirustartunnan. Risteilijä oli ollut aikaisemmin matkalla Meksikossa. Nyt se yritti palata San Franciscoon Havaijilta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan viruksen on voinut saada yksitoista matkustajaa ja kymmenen miehistön jäsentä. Lisäksi kymmeniä ihmisiä on määrätty pysymään hyteissään.

Laivassa on peräti 2 500 matkustajaa ja pitkälti toista tuhatta miehistön jäsentä.

Grand Princess alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai viruksen ja ainakin kuusi kuoli.

Kiinan presidentti jäi kotiin

Kiinan presidentin Xi Jinpingin valtiovierailua Japaniin on siirretty koronaviruksen vuoksi, kertoo Japanin hallituksen edustaja. Edustajan mukaan Xi vierailee Japanissa sitten, kun molemmille osapuolille sopiva aika löytyy.

– Suurin haaste kummallekin maalle on nyt koronaviruksen leviämisen estäminen, joka on pantava etusijalle, sanoi hallituksen edustaja Yoshihide Suga.

Japanilaismedian mukaan Japani suunnittelee panevansa kaikki Kiinasta ja Etelä-Koreasta tulevat vierailijat karanteeniin kahdeksi viikoksi virusvaaran vuoksi. Japanin hallinto aikoo myös pyytää kiinalaisia ja eteläkorealaisia turisteja pidättäytymään vierailuista Japanissa toistaiseksi. Tätä edesauttaa sekin, ettei viisumeja myönnetä.

Kiina kertoi aikaisin torstaiaamuna 31 uudesta kuolemantapauksesta. Uusia tartuntoja on todettu 139, mikä on parikymmentä enemmän kuin eilen.

WHO arvostelee "joidenkin maiden" suhtautumista koronaviruksen leviämiseen

Kaikki maat eivät toimi riittävästi estääkseen uuden koronaviruksen leviämistä, arvosteli Maailman terveysjärjestö WHO torstaina. WHO:n pääsihteeri Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi tiedotustilaisuudessa, että järjestö on huolissaan siitä, että jotkin maat joko eivät ota tilannetta riittävän vakavasti tai ovat päättäneet, ettei mitään ole tehtävissä.

– Meitä huolettaa, että joissakin maissa poliittinen sitoutuneisuus ja tuota sitoutuneisuutta osoittava toiminta eivät ole linjassa meidän kaikkien kohtaaman uhan kanssa, hän lausui.

Pääsihteeri painotti, ettei nyt ole oikea aika antaa periksi tai keksiä tekosyitä. Hän painotti, että maat ovat suunnitelleet toimenpiteitä vastaaviin tilanteisiin vuosikymmenien ajan, ja nyt on toimittava suunnitelmien mukaisesti.

– Tämä epidemia uhkaa jokaista maata, rikkaita ja köyhiä. Kuten olemme aiemminkin sanoneet, myös korkean tulotason maiden pitäisi odottaa yllätyksiä. Ratkaisu on aggressiivinen valmistautuminen.

Keinoiksi pääsihteeri luettelee muun muassa ihmisten valistamisen, testaamiskapasiteetin lisäämisen, riittävän varustetason varmistamisen ja hoitohenkilöstön kouluttamisen.

– Jos maat tinkimättömästi etsivät, eristävät ja hoitavat tapauksia sekä jäljittävät kaikki kontaktit, ne voivat muuttaa taudin kehityskulkua.