Italiassa jo yli tuhat koronavirustartuntaa ja lähes 30 kuolonuhria – Tanskassa ja Norjassa sairaalan työntekijä sairastui virukseen

Italiassa tartunnan saaneiden määrä nousi jo yli tuhannen.

Yhdysvaltojen viranomaiset kertoivat lauantaina ensimmäisestä koronavirukseen kuolleesta ihmisestä maassa. Presidentti Donald Trump sanoi tiedotustilaisuudessaan, että uhri oli reilusti yli 50-vuotias nainen Washingtonin osavaltiosta.

– On todennäköistä, että uhreja tulee lisää. Perusterveiden ihmisten pitäisi kuitenkin toipua taudista täysin. Maamme on kuitenkin kaikissa tapauksissa hyvin varustautunut. On tärkeää, että sen paremmin poliitikot, media kuin kukaan mukaan eivät lietso paniikkia, Trump evästi.

Yhdysvalloissa on vahvistettu 65 koronavirustapausta, joista lähes kaikki ovat liittyneet oleskeluun ulkomailla tai kontaktiin sairastuneeseen henkilöön. Muutama alkuperältään tuntematon tartunta on kuitenkin asiantuntijoiden mukaan merkki siitä, että virus saattaa nyt levitä Yhdysvalloissa.

Trump kertoi niin ikään tapaavansa suurien lääkeyhtiöiden edustajia maanantaina keskustellakseen näiden kanssa koronavirustilanteesta. Yhdysvaltain viranomaiset kehottivat amerikkalaisia välttämään matkustamista viruksen vaivaamille alueille Italiassa ja Etelä-Koreassa.

Italiassa maan terveysministeriö kertoi lauantaina vahvistettujen koronavirustartuntojen määrän nousseen yli tuhanteen. Myös kuolonuhrien määrä on noussut liki 30:een. Suurin osa tapauksista on todettu Pohjois-Italiassa. Myös kaikki kuolemantapaukset ovat tapahtuneet Pohjois-Italian kolmella alueella.

Intel Extreme Masters (IEM) Katowice 2020 eli kansainvälinen esports-turnaus suljettiin yleisöltä koronaviruksen takia. Turnaukseen osallistuu 16 joukkuetta. KUVA: ANDRZEJ GRYGIEL / EPA

Viranomaisten mukaan noin puolella positiivisen testituloksen saaneista ei ole ollut oireita tai ne ovat olleet hyvin lieviä.

Virallisten lukujen mukaan hieman yli sata ihmistä on tehohoidossa sairaalassa, suurin osa Lombardian alueella.

Tanskassa ja Norjassa sairastui sairaalan työntekijä

Pohjoismaissa sekä Norjassa että Tanskassa vahvistettiin koronavirustartunta sairaalan työntekijällä. Norjassa tartunnan saanut on silmäklinikan työntekijä, Aftenposten -lehden mukaan klinikan lääkäri. Lehden mukaan lääkäri oli tullut takaisin matkoilta Italiasta viime viikonloppuna ja ollut sen jälkeen töissä maanantaina ja tiistaina, jolloin hän oli saanut lieviä oireita. Lääkäri kysyi tuolloin, olisiko hänet syytä testata, mutta testiä ei tehty.

Monet silmäklinikan potilaista ovat iäkkäitä, ja virus on ainakin toistaiseksi ollut kohtalokkaampi iäkkäälle kuin nuorelle väestölle. Lääkärin arvellaan olleen tekemisissä noin sadan potilaan kanssa.

Tanskassa tartunnan saanut on Århusin yliopistosairaalan työntekijä, joka oli ollut tekemisissä italialaisen henkilön kanssa. He olivat tavanneet Münchenissä Saksassa, missä sairaalan työntekijä oli saanut tartunnan,

Sairaalan työntekijä on kolmas koronatartunnan saanut tanskalainen. Aiemmat tartunnat vahvistettiin Tanskassa perjantaina ja torstaina.

Ruotsissa vahvistettiin neljä uutta koronavirustartuntaa. Tartunnoista kaksi todettiin Tukholmassa, yksi Uppsalassa ja yksi Jönköpingissä. Kaikki tapaukset voidaan jäljittää ulkomaille tai henkilöihin, jotka ovat hiljattain oleskelleet ulkomailla.

Ruotsissa on nyt vahvistettu yhteensä 11 koronavirustartuntaa. Satoja ihmisiä on testattu viruksen varalta.

Kiinassa kerrottiin lauantaina 47 uudesta koronviruskuolemasta. Kahta kuollutta lukuun ottamatta kaikki kuolemantapaukset olivat Hubein maakunnasta, josta viruksen uskotaan alun perin lähteneen leviämään. Virukseen on nyt kuollut Kiinassa runsaat 2 800 ihmistä, ja tartunnan on saanut lähes 80 000 ihmistä.