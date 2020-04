Italiassa alhaisin koronaviruskuolemien luku yli kolmeen viikkoon

Espanjassa kuolleiden määrä nousi ensi kerran kolmeen päivään.

Italia ilmoitti sunnuntaina alhaisimmista koronaviruskuolemista maassa yli kolmeen viikkoon. Tämä näyttäisi vahvistavan sen, että Euroopan pahin covid-19-epidemia olisi saavuttanut huippunsa.

Terveysviranomaiset kertoivat 431 uudesta kuolemasta, mikä on alhaisin luku sitten 19. maaliskuuta. Maassa on nyt kuollut koronavirukseen vajaat 20 000 ihmistä, edellä on Yhdysvallat, jossa koronavirukseen kuolleita on 21 300.

Covid-19-oireisten määrä on Italiassa yhä kasvussa, heitä on nyt 156 363. Edellä ovat vain Yhdysvallat ja Espanja. Taudin vuoksi tehohoitoa tarvitsevien määrä on kuitenkin vähenemässä. Myös ei-kriittistä hoitoa saavien määrä on laskussa.

– Paine sairaaloitamme kohtaan on helpottanut edelleen, kertoi siviilisuojelupalvelun johtaja Angelo Borrelli toimittajille.

Italian hallituksen tieteellinen neuvonantaja professori Luca Richeldi sanoi tilastojen osoittavan, että koronaviruksen vastaisilla toimenpiteillä on ollut vaikutusta.

Espanjassa availlaan ovia maanantaina

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez sanoi sunnuntaina, että koronaviruksen vuoksi annettujen liikkumisrajoitusten purkaminen riippuu siitä, miten viruksen vastainen taistelu onnistuu. Maanantaina jotkut yhtiöt ovat jo aukaisemassa oviaan.

Vuorokauden sisällä kuolleiden määrä nousi ensi kerran kolmeen päivään sunnuntaina. Luku oli terveysministeriön mukaan 619. Kaikkiaan maassa on koronavirukseen kuollut vajaat 17 000 ihmistä.

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä nousi 2,6 prosentilla 166 019:ään.

Kovat liikkumisrajoitukset ovat auttaneet leikkaamaan kuolleiden määrän kasvua, jossa huippu saavutettiin huhtikuun alussa. Lauantaina kuolemien määrässä oli alin luku 19 päivään.

Katalonian johtaja: Liian aikaista

– Olemme yhä kaukana voitosta, siitä hetkestä kun voimme aloittaa normaalin elämämme uudelleen. Me olemme kuitenkin ottaneet ensimmäiset päättäväiset askeleet polulla kohti voittoa, Sanchez sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hallitus lieventää maanantaina liikkumiskieltoja, jotka annettiin 27. maaliskuuta. Jotkut liikkeet, joissa ei voida työskennellä etänä, saavat avata ovensa. Myös rakennuksilla ja tehtaissa voidaan jälleen ryhtyä töihin.

Katalonian johtaja Quim Torra kuvaili päätöstä avata nämä sektorit vastuuttomaksi ja varomattomaksi.

– Uusien tartuntojen ja toisten liikkumisrajoitusten riski on valtava, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.