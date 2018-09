Italian sisäministeri: 50 maahan hiljattain päästettyä siirtolaista häipynyt vastaanottokeskuksista

Italian äärioikeistolaisen sisäministerin Matteo Salvinin mukaan Italian vastaanottokeskuksista on häipynyt yli 50 siirtolaista, jotka oli päästetty maahan hiljattain. Siirtolaiset olivat odottaneet maihin pääsyä kymmenen päivää ennen kuin Italia suostui päästämään heitä kuljettaneen laivan maihin.

EU-säännösten mukaan turvapaikanhakijan on tarkoitus hakea turvapaikkaa siitä maasta, johon hän on saapunut, koska kyseinen maa on ensisijaisesti hänestä vastuussa. Moni pyrkii kuitenkin toiseen maahan, vaikka heidät saatetaan palauttaa sieltä saapumismaahan.