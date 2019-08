Italian hallitus vaarassa kaatua – hallituspuolue lega vaatii äänestystä pääministerin luottamuksesta

Tämä on liian täydellistä. Olisin ollut tähän viikkon tyytyväinen jo niin miten se meni, mutta nämä Italian tapahtumat ovat liian hyviä. Salvini on hyvien tyyppien puolella aivan samoin kuin Johnson, Putin, Orban, Trump, Duda, Bolsonaro ja niin edelleen. Katsokaa ja seuratkaa Italian tapahtumia. Eliitti on menettänyt täysin kontrollinsa Euroopasta ja me alamme olla jo niin lähellä vapautumista, että siihen joutuu uskomaan melkein jo se viimeinenkin. EU kaatuu yksistään jo Britannian lähtöön ja ei EU ole ollut enää oma itsensä vuoden 2016 jälkeen. Eliitin kaikki energia on mennyt uppoavan laivansa tilkkimiseen ja samaan aikaan Trump on pommittanut eliittejä lännestä ja Putin idästä. Siihen kun lisätään että pommia tulee nyt myös Euroopan ylä- ja alalaidoista, niin mitäs ihmettä me tässä enää esitämme, että eliitillä olisi kaikki hyvin.

Globalismi eli tuo eliitin uudelleen nimeämä malli kommunismista, on kuollut. Maailman suurin sosialistinen tulonsiirto- ja riistokoneisto EU on tiensä päässä ja se muuten tarkoittaa samalla myös sitä, että EKP joutuu romuttamolle aivan kuten hyvät tyypit ovat meille luvanneet. Ne lupasi meille muutosta, mutta eihän tässä kukaan osannut uskoa, että kun hyvät tyypit sanoivat, että "kaikki tulee muuttumaan", niin se todellakin tarkoittaa kirjaimellisesti, että kaikki tulee muuttumaan.

Tuskin jaksan edes huomiseen odottaa, että mitä sieltä seuraavaksi tulee. Sehän se vielä puuttuisi kun Hongkongin mellakat leviäisivät Pekingiin ja eliitin lempilapsi Kiinan kommunistit alkaisivat horjumaan. Hmm.. mitenhän siellä muuten nykyään talous jaksaa? No maltetaanpa odottaa huomiseen.