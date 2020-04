Italia alkaa avautua vähitellen ensi maanantaista lähtien – maassa ilmoitettiin alhaisimmat viruskuolemat maaliskuun puolivälin jälkeen

Ihmiset saavat vierailla sukulaistensa luona pieninä joukkoina. Koulut avataan kuitenkin vasta syyskuussa.

Italia esitteli myöhään sunnuntai-iltana toimenpiteet tiukkojen koronavirusrajoitusten helpottamiseksi. Rajoitukset ovat kestäneet seitsemän viikkoa, nyt maassa ilmoitettiin alhaisimmat viruskuolemat maaliskuun puolivälin jälkeen.

Asiasta kertovat BBC ja Reuters.

Pääministeri Giuseppe Conte sanoi, että rajoituksia aletaan helpottaa 4. toukokuuta lähtien. Silloin ihmiset saavat vierailla sukulaistensa luona pieninä joukkoina ilman hengityssuojaimia.

Silloin avataan myös tehtaat ja rakennustyömaat.

Puistot avataan, mutta koulut aloittavat toimintansa vasta syyskuussa.

– Odotamme hyvin monimutkaista haastetta, Conte sanoi Reutersin mukaan.

– Me elämme viruksen kanssa ja meidän on otettava kaikki mahdolliset varotoimenpiteet.

Sunnuntaina kerrottiin 260 uudesta kuolemasta

Myös muut maat kuten Sveitsi ja Espanja ovat kertoneet rajoitusten helpottamisesta.

Italia kertoi 260 uudesta virukseen liittyvästä kuolemasta sunnuntaina, mikä on alhaisin luku sitten 14. maaliskuuta. Maassa on kuollut covid-19-tautiin kaikkiaan 26 644 ihmistä, mikä on Euroopan korkein luku.

Maassa on vahvistettu 197 675 virustapausta, kertoo Johns Hopkins -yliopisto, joka seuraa virusta maailmanlaajuisesti.

Tapausten määrä on laskussa, ja viranomaiset uskovat nyt, että tarttumisvauhti ihmisestä toiseen on tarpeeksi alhainen, jotta rajoitusten varovainen purkaminen voidaan aloittaa.

Televisiossa puhunut Conte sanoi, että maassa aloitettaisiin "vaihe 2" koronavirusrajoitusten purkamiseksi.

– Uudelleen avaaminen tapahtuu sillä ehdolla, että kaikki nämä yhtiöt noudattavat tiukasti turvatoimia työpaikalla, Conte sanoi. Hänen mukaansa avaaminen luo pohjan maan talouden syvemmille uudistuksille, jotka tapahtuvat tulevina kuukausina.

Hautajaisiin pääsee 15 ihmistä

Toimenpiteinä olisivat muun muassa:

– Ihmiset saavat liikkua omalla alueellaan, mutta eivät eri alueiden välillä.

– Hautajaisia voi alkaa pitää, mutta niihin saa osallistua korkeintaan 15 ihmistä, ne pitäisi järjestää ulkoilmassa.

– Yksittäiset urheilijat voivat alkaa treenata, urheilla voi kauempanakin kuin kotinsa vieressä.

– Baarit ja ravintolat voivat avata tarjotakseen ruokaa poisvietäväksi 4. toukokuuta lähtien. Ruoka pitää nauttia kotona tai toimistossa.

– Parturit ja kampaamot saavat avautua 1. kesäkuuta lähtien. Tuosta päivästä lähtien baareissa ja ravintoloissa saa jo ruokailla.

– Lisää vähittäiskauppoja, jotka eivät vielä ole auki, saa avautua 18. toukokuuta kuten myös museot ja kirjastot.

– Urheilujoukkueet voivat aloittaa treenaamisen ryhmissä 18. toukokuuta.