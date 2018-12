Israelin pääministeriä epäiltiin korruptiosta jo 20 vuotta sitten – Tutkija povaa vaalimenestystä uusista epäilyistä huolimatta

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun epäillään antaneen teleyhtiölle lahjuksia, joita vastaan yhtiö on kirjoittanut pääministerille suosiollisia juttuja mediassa. Netanjahua ja tämän vaimoa epäillään tällä hetkellä useista korruptiotapauksista.

Israelin poliisi esitti sunnuntaina esitutkinnan päätteeksi, että maan pääministeri Benjamin Netanjahua vastaan tulee nostaa syyte useista rikoksista.

Poliisi kertoo, että sillä on Netanjahua vastaan todisteita lahjonnasta, petoksesta ja virka-aseman väärinkäytöstä.

Netanjahu on poliisin mukaan myöntänyt israelilaiselle teleyhtiö Bezeqille etuja yhtiötä koskevassa sääntelyssä. Vastineeksi lahjuksista teleyhtiö on poliisin mukaan käsitellyt pääministeriä uutisoinnissaan myönteisessä valossa.

TV-kanava CNN:n mukaan Netanjahu on myöntänyt Bezeq-yhtiölle jopa 250 miljoonan euron arvoisia etuja.

Myös pääministerin vaimoa Sara Netanjahua vastaan on todisteita petoksesta, lahjuksen vastaanottamisesta ja rikostutkinnan häiritsemisestä.

Benjamin Netanjahu kiistää häneen ja hänen vaimoonsa kohdistuvat epäilyt.

– Poliisin suositukset syytteiden nostamisesta oli päätetty jo ennen kuin tutkinta oli alkanutkaan, Netanjahu sanoo tiedotteessa.

Syytteiden nostamisesta päättää Israelin oikeuskansleri. Päätöstä saatetaan joutua odottamaan kuukausia.

Bezeg-yhtiön suuromistaja Shaul Elovitchille poliisi suosittelee syytteiden nostamista lahjonnasta, rikostutkinnan häiritsemisestä ja talousrikoksista.

Netanjahua epäiltiin korruptiosta jo 90-luvulla

Poliisi on suositellut syytteiden nostamista Netanjahua vastaan tänä vuonna jo kahdessa muussa korruptiotapauksessa.

Ensimmäisessä tapauksessa Netanjahun epäillään ottaneen lahjuksiksi laskettavia lahjoja vastaan liike-elämän edustajilta.

Toisessa epäilyssä Netanjahun väitetään tehneen Yediot-lehden omistajan kanssa sopimuksen, jossa Netanjahu parantaa lehden kilpailuasemaa, ja lehti kohtelee pääministeriä uutisissaan suopeasti.

Syytteiden nostamisesta ei ole vielä päätetty.

Kesällä pääministerin vaimoa Sara Netanjahua vastaan nostettiin korruptiosyytteet, koska tämä tilasi kalliita ruokia valtion laskuun kolmessa vuodessa lähes 90 000 euron edestä.

Benjamin Netanjahu oli itse korruptioskandaalin keskiössä jo ensimmäisellä pääministerikaudellaan vuosina 1996–99.

Hänen epäiltiin nimittäneen maahan tarkoituksellisesti oikeuskanslerin, joka ei nostaisi syytettä korruptiosta epäiltyä Netanjahun kollegaa vastaan.

Tuolloin hän vältti täpärästi syytteet petoksesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä, koska todisteita ei ollut riittävästi.

Uusi oikeuskansleri erosi, kun hänen nimityksestään oli kulunut vain joitakin tunteja.

Vuonna 2000 Netanjahun epäiltiin varastaneen Israelin valtiolle tarkoitettuja lahjoja lähes 100 000 euron arvosta, kun hän jätti pääministerin virka-asunnon seuraajalleen.

Lisäksi hänen epäiltiin ottaneen vastaan noin 50 000 euron edestä maksutonta työtä urakoitsijalta, jonka etuja Netanjahu oli puolestaan ajanut.

Syytteitä ei nostettu, koska todisteet olivat puutteelliset.

Netanjahu on selittänyt rikosepäilyjään vuosien varrella esimerkiksi opposition juonittelulla, "kateellisilla poliiseilla" ja median ajojahdeilla.

Tutkija uskoo vaalimenestykseen korruptiotapauksista huolimatta

Israelilaismedioissa Netanjahu on saanut liikanimen taikuri, koska hän on selviytynyt vuosien varrella lukuisista poliittisista pinteistä, joiden on uskottu koituvan hänen uransa kohtaloksi.

CMI-järjestön Lähi-itään erikoistunut tutkija Mikko Patakallio arvioi, ettei uusinkaan korruptioepäily horjuta Netanjahun suosiota merkittävästi.

– Israelin politiikassa skandaalit ovat yleisiä, mutta yleensä ne eivät ole juuri vaikuttaneet kansan äänestyspäätöksiin.

Netanjahun vankka suosio perustuu Patakallion mukaan etenkin onnistuneeseen profiloitumiseen kovan turvapolitiikan puolustajana.

– Toinen puoli on se, että viime vuosina Netanjahulle ei ole ollut vahvoja haastajia oppositiossa.

Vaikka Netanjahua vastaan nostettaisiin syyte, se ei olisi Israelin lain mukaan este osallistumiselle ensi vuonna pidettäviin parlamenttivaaleihin.

Patakallio arvioi, ettei syyte välttämättä koituisi Netanjahun kohtaloksi vaaliuurnillakaan, mutta hankaloittaisi koalition muodostamista.

– Ilman Netanjahun Likud-puoluetta tuskin pystytään muodostamaan enemmistöhallitusta, mutta syyte saattaisi heikentää muiden puolueiden luottoa Netanjahuun.