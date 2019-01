Israel iski iranilaisia vastaan Syyriassa – "Satutamme kaikkia, jotka yrittävät satuttaa meitä"

Iskut ovat seurausta sunnuntain rajaselkkauksesta.

Israel on iskenyt Syyriassa olevia Iranin Quds-joukkoja vastaan aikaisin maanantaina, kertoo Reuters.

Israelin armeija ilmoitti iskuista Twitterissä, jossa se varoitti Syyrian puolustusvoimia yrittämästä vahingoittaa Israelin joukkoja tai aluetta.

Iskut ovat seurausta sunnuntaina tapahtuneesta rajaselkkauksesta, jossa Syyria kertoo torjuneensa Israelin ilmaiskun ja Israel puolestaan pysäyttäneensä Golanin kukkuloilta ammutun raketin.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on aiemmin todennut, että he iskevät iranilaisia soluja vastaan Syyriassa.

– Satutamme kaikkia, jotka yrittävät satuttaa meitä.

Iran on pystyttänyt Syyrian alueelle sotilaallisen infrastruktuurin, jota Israel pitää uhkana. Iran tukee myös libanonilaista Hizbollah-äärijärjestöä, joka on ottanut yhteen Israelin kanssa. Iranin avulla Hizbollah on saanut kerättyä suuren raketti- ja ohjusarsenaalin.

Israel on tehnyt yhteensä satoja ilmaiskuja Syyriaan.