Islanti täyttää tänään sata vuotta – Suomessakin juhlittiin pohjoismaista kumppania

Suomessakin on juhlittu tänään sadatta valtiollisen itsemääräämisoikeuden vuosipäivää viettävää Islantia. Islanti itsenäistyi 1. joulukuuta 1918.

– Kyllä muiden maiden juhlavuosien juhliminen on ollut Suomessa tapana. Kun jokin maa viettää juhlavuottaan, sitä halutaan muistaa meilläkin, ja erityisesti silloin, kun juhla on Pohjoismaissa. Islanti on Suomen pohjoismainen kumppani, eduskunnan lähetystöneuvos Nicola Lindertz sanoo.

Valtioneuvosto onnittelee Islantia videolla, jossa kysytään suomalaisilta, mitä heillä tulee mieleen Islannista. Videon voi katsoa täältä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) onnitteli Islantia Twitter-viestissään. Hän toivoi islantilaisille menestystä ja kukoistavaa tulevaisuutta. Osa onnittelutekstistä oli kirjoitettu islanniksi.

Risikko: Paljon yhdistäviä tekijöitä

Suomessa satavuotiaan Islannin pääjuhlatilaisuutta vietettiin Islannin suurlähetystössä Helsingissä. Juhlassa nähtiin Islannin presidentin Gudni Johannessonin videotervehdys, kuultiin puheita ja nähtiin kulttuuriohjelmaa.

Valtiovallan ja eduskunnan onnittelut ja tervehdyspuheen juhlassa piti eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.).

Risikon mukaan Islantia ja Suomea yhdistävät monet tekijät. Molemmat maat ovat rakentaneet hyvinvointinsa vahvojen demokraattisten perinteiden ja arvojen varaan. Lisäksi yhteiskunnan ja talouden perustana ovat kunnioitus luontoa ja kestävän kehityksen arvoja kohtaan. Maita sitovat toisiinsa nykyisin myös kiinteät siteet ja yhteistyö kulttuurin, taiteen ja urheilun saralla.

Puhemies korosti maan vahvaa menestystarinaa: Islanti on rakentanut menestyksensä kiinnittämällä sijaintinsa ja asemansa yhteistyöksi, dynaamisuudeksi ja voimavaraksi pohjoismaisessa, kansainvälisessä ja arktisessa toiminnassa.

Risikko näkee Islannin tulevaisuuden valoisana.

– Kaikkien vahvuuksiensa avulla Islanti on erityisen hienosti valmistautunut tulevaisuuden haasteisiinsa. Suomen tasavallan puolesta minulla on sydämellinen ilo toivottaa Islannille ja sen asukkaille onnittelut Islannin itsenäisyyden ja riippumattomuuden 100-vuotispäivänä, hän sanoi.