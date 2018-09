Islanti otti naisten ja miesten palkkatasa-arvon tosissaan – yritystä rangaistaan, jos samasta työstä ei makseta samaa palkkaa

"Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on kiinnostunut Islannin mallista. Palola muistuttaa, että Suomessa puolet palkkauksen epätasa-arvoisuudesta selittyy ammattien vahvalla eriytymisellä naisten ja miesten ammatteihin."

Tässä se todellinen syy palkkaeroon, joka on ollut pitkään jo tiedossa, mutta josta ei ole haluttu, ymmärretty tai viitsitty puhua. Eikä niinkään se, että samasta työstä maksettaisiin miehille rutkasti enemmän palkkaa kuin naiselle. Meillä on TES palkkataulukot, jotka määrittävät mitkä ovat taulukkopalkat ja eihän työnantajatkaan niin tyhmiä ole, että maksaisi naisille peruspalkan ja miehille siihen samasta työstä vaikka 25% lisää . Halvemmaksihan se tulisi palkata pelkästään naisia, jos näin olisi ja pitää fyrkat omassa taskussa !

"Esimerkiksi hoitoalan työntekijöistä 87 prosenttia on naisia. Perhe- ja peruspalveluministerinkin mielestä Suomessa pitää pohtia keinoja, jolla ammattien eriytymistä saadaan vähennettyä."

Toistaiseksi ammattiin hakeutuminen on vapaaehtoista ja ihmiset menevät sinne mikä kiinnostaa. Jos naisia ei kiinnosta ruveta raksalle (vaarallisiin) hommiin ja miehiä ei kiinnosta ruveta lastenhoitajiksi, niin tässäpä sitä ministerille haastetta. Pakottaakaan ei voi.

Sekään ei toimi, että julkisen puolen palkkoja reivataan suuresti ylöspäin, koska nämä rahat tulevat (niin miettikääpä mistä), joka johtaisi sitten joko lisääntyvään velanottoon tai verotuksen nostamiseen, joka jo ennestään on ennätysluokkaa.

Perusperheen kannalta tämä palkkaero ei ole ongelma, koska rahat ovat anyway yhteiset.