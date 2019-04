Isis otti vastuun Sri Lankan pommi-iskuista – yksi epäilty tallentui valvontakameraan

Islamilainen valtio -äärijärjestö on tiistaina kertonut olevansa Sri Lankalla viikonloppuna tehtyjen pommi-iskujen takana.

Jo aiemmin yhdysvaltalaiset turvallisuusasiantuntijat sanoivat, että iskuissa oli piirteitä, jotka viittasivat Isisiin. He olivat kuitenkin arvioissaan varovaisia, sillä yleensä Isis ottaa iskut hyvin nopeasti nimiinsä. Isis ei ole ainakaan vielä esittänyt todisteita väitteidensä tueksi.

Pääsiäissunnuntaina eri puolilla saarivaltion pääkaupunki Colomboa tehdyissä iskuissa on kuollut ainakin 321 ihmistä ja haavoittunut noin 500. Kuolleiden joukossa on 38 ulkomaalaista ja 45 lasta.

Apulaispuolustusministeri Ruwan Wijewardene sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että iskujen takana arveltiin olevan kaksi srilankalaista islamistiryhmää.

– Alustava tutkinta on paljastanut, että kyseessä oli kosto Uuden-Seelannin moskeijaiskusta, Wijewardene kertoi maan parlamentille.

Wijewardene ei kuitenkaan kertonut, miksi viranomaiset uskovat, että pommi-iskuilla on yhteys kuukauden takaisiin tapahtumiin. Tuolloin yksi asemies ampui 50 ihmistä kahdessa moskeijassa Christchurchin kaupungissa.

Tutkinnassa on lisäksi selvitetty kansainvälisiä yhteyksiä. Noin 40 ihmistä on pidätetty. Suurin osa heistä on srilankalaisia, mutta joukossa on yksi syyrialainen, joka pidätettiin paikallisten epäilyjen kuulustelujen jälkeen.

Ensimmäiset iskut 20 minuutin sisällä toisistaan

Iskut tehtiin sunnuntaina pääsiäisjumalanpalvelusten aikaan samalla, kun hotellit tarjoilivat aamiaista. Ainakin seitsemän itsemurhapommittajaa iski kolmeen kirkkoon ja neljään hotelliin.

Ensimmäiset kuusi iskua kolmeen kirkkoon ja kolmeen hotelliin tehtiin 20 minuutin sisällä toisistaan. Aikaisin iltapäivällä räjähdyksiä tapahtui vielä kaksi lisää, yhdessä hotellissa sekä esikaupunkialueella sijaitsevassa omakotitalossa.

CNN-televisiokanava on julkaissut videon, jolla näkyy mahdollisesti yksi pommittajista. Suurta reppua kantava mies taputtaa lasta päälaelle ja kävelee sisään goottilaistyyliseen pyhän Sebastianin kirkkoon, jossa kuoli kymmeniä.

FBI apuun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on soittanut maanantaina Sri Lankan pääministeri Ranil Wickremesinghelle ja luvannut Yhdysvaltojen tuen syyllisten kiinniottamiseksi. Washington Postin mukaan tiedustelupalvelu FBI:n henkilöstöä matkustaa Sri Lankalle auttamaan tutkimuksissa.

Lisäksi FBI on tarjonnut apua todisteiden tutkimuksiin. Myös brittiläisiä terrorismin vastaisia joukkoja on määrä saapua Sri Lankaan.

Maahan on julistettu poikkeustila, joka antaa poliisille lisävaltuuksia pidättää ja kuulustella epäiltyjä ilman oikeuden päätöstä. Lisäksi sunnuntaista asti on ollut voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto.

Pommi-iskut ovat kuitenkin herättäneet vakavan huolen Sri Lankan hallinnon toimivuudesta. Esiin on noussut paljon kysymyksiä siitä, olisiko iskut voitu estää.

Hallitus sai aiemmin tässä kuussa vihjeen Intiasta, että toinen epäillyistä järjestöistä suunnittelisi iskua kirkkoihin. Ei ole varmuutta siitä, millaisia toimenpiteitä tieto herätti. Maanantaina julkisuuteen tuli tieto, että pääministeri ei ollut saanut tietoa varoituksesta ja oli suljettu turvallisuuskokousten ulkopuolelle riitaannuttuaan presidentin kanssa.