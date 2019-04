Isis julkaisi videon, jolla ilmeisesti esiintyy sen johtaja al-Baghdadi

Videolla al-Baghdadi puhuu muun muassa pääsiäisen pommi-iskuista Sri Lankassa.

Terroristijärjestö Islamilainen valtio (Isis) julkisti maanantaina videon, jolla ilmeisesti esiintyy järjestön johtaja Abu Bakr al-Baghdadi. Kyseessä on Baghdadin ensimmäinen esiintyminen julkisuudessa sen jälkeen, kun hän julisti "kalifaatin" perustetuksi viisi vuotta sitten.

Videon julkaisi Al Furqan -verkosto, ja se on 18 minuuttia pitkä. Baghdadilta näyttävä partainen mies sanoo videolla, että pääsiäisen pommi-iskut Sri Lankassa olivat Isisin vastaus siihen, että se menetti viimeisen hallussaan olleen alueensa Itä-Syyrian Baghouzissa.

Hän sanoi, että ryhmä hakee kostoa vankilassa olevien ja tapettujen jäseniensä takia. Hän kehotti Länsi-Afrikassa olevia islamisteja moninkertaistamaan iskunsa "ristiretkeläistä Ranskaa ja sen liittolaisia vastaan".

Videon aitoutta ja kuvaamispäivää ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Edellisen kerran videolla viisi vuotta sitten

Edellisen kerran Baghdadi esiintyi videolla Irakin Mosulissa vuonna 2014. Sittemmin hän on esiintynyt ääninauhoilla.

Videon alussa näkyy, että se on kuvattu aiemmin huhtikuussa. Videolla hän istuu jalat ristissä lattialla pitämässä puhetta kolmelle avustajalle, joiden kasvot on hämärretty.

Puhuja näyttää olevan hyvässä kunnossa ja hän näyttää hieman vanhemmalta versiolta siitä Baghdadista, joka kuvattiin vuonna 2014. Tuolloin hän piti puhetta seuraajilleen moskeijan puhujapöntöstä julistaen kalifaatin, joka ulottui Syyriasta Irakiin.

Maanantaina julkaistulla videolla hän on pukeutunut mustaan kaapuun ja beigenväriseen liiviin. Pitkä harmaantuva parta on värjätty osin punaiseksi. Seinällä hänen vierellään on rynnäkkökivääri.

– Taistelumme tänään on uuvutustaistelua vihollisen kanssa... Jihad jatkuu tuomiopäivään asti, ja Jumala määräsi meidät jihadiin, mutta ei voittamaan, hän sanoi.

Hän onnitteli Libyan islamisteja aiemmin tässä kuussa tehdystä hyökkäyksestä eteläisessä Fuqahan kaupungissa. Hän onnitteli myös Burkina Fason ja Malin islamisteja siitä, että nämä ovat vannoneet uskollisuutta Isisille.

Hän pyysi Jumalaa suojelemaan heitä sekä Abu Waleed al-Sahrawia, joka johtaa Isisiä Saharassa.

– Suositamme uskonsotureita viemään vihollisilta kaikki heidän inhimilliset, sotilaalliset, taloudelliset ja logistiset voimavaransa, hän sanoi.

Piileskellyt Irakin ja Syyrian rajaseudulla

Suurimmillaan Isisin valta ulottui miljoonien ihmisten alueelle Pohjois-Syyriasta sekä Tigrisin ja Eurufratin varsilta Irakin Bagdadin laitamille.

Vuonna 2017 Mosul ja Raqqa kaatuivat samoin kuin muut järjestön vahvat alueet. Baghdadi joutui pakosalle ja hänen uskotaan piileskelleen autiomaassa Irakin ja Syyrian rajaseudulla.

Baghdadin elossa olemisesta oli keskenään ristiriitaisia raportteja.

Yhdysvaltain puolustusministeriöstä kerrottiin heidän nähneen videon. Keskustiedustelupalvelu CIA ei heti kommentoinut videota.

Ulkoministeriöstä kerrottiin, että Yhdysvallat aikoo etsiä käsiinsä vielä elossa olevat Isis-johtajat ja kukistaa heidät.

Irakin ja kurdien mukaan Syyriassa ja Irakissa on vielä vapaana noin 15 000–30 000 Isis-taistelijaa.