Isis ilmoittautui Iranin sotilasparaati-iskun tekijäksi - kuolonuhreja yli 20 ja lisää voi tulla

Iranin sotilasparaati-iskun tekijäksi on ilmoittautunut terroristijärjestö Isis. Järjestö otti iskun nimiinsä propagandakanavallaan Amaqilla.

Hyökkäyksessä kuoli Iranin median mukaan ainakin 24 ihmistä ja haavoittui yli 50. Uhrien joukossa kerrotaan olleen paraatia katsomassa olleita naisia ja lapsia. Kuolonuhrien määrä voi kasvaa, sillä monet haavoittuneista ovat kriittisessä tilassa.

Armeijan edustaja kertoi Iranin televisiolle hyökkääjiä olleen neljä. Kolme kuoli hänen mukaansa tapahtumapaikalle ja neljäs, vaikeasti haavoittunut, myöhemmin.

Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif on syyttänyt iskusta Yhdysvaltojen tukemaa vierasta valtaa, joka ministerin mukaan on palkannut ja kouluttanut hyökkääjät. Hän ei kuitenkaan suoraan nimennyt, mikä maa hänen mielestään on syypää.

Iranin vallankumouskaartien tiedottaja puolestaan sanoi, että hyökkääjillä on kytköksiä liikkeeseen, jota Saudi-Arabia rahoittaa.

Irakin raja-aluetta

Hyökkäys tapahtui aamulla paikallista aikaa maan lounaisosassa Ahvazin kaupungissa. Kaupungissa järjestettiin paraati Irakia vastaan käydyn sodan alkamisen vuosipäivänä. 1980-luvulla käyty sota kesti kahdeksan vuotta.

Ahvazin kaupunki sijaitsee Khuzestanin provinssissa, joka kärsi pahoin Irakin aloittamasta sodasta. Persianlahden pohjukassa sijaitseva provinssi on Irakin naapurissa.

Tämäntyyppiset hyökkäykset Iranin isommissa kaupungeissa ovat harvinaisia. Pääkaupungissa Teheranissa hyökättiin kesällä 2017 samanaikaisesti parlamenttia ja ajatollah Khomeinin mausoleumia vastaan. Iskuissa kuoli 17 ihmistä ja kymmeniä haavoittui. Iskujen tekijäksi ilmoittautui terroristijärjestö Isis.