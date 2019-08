Irlanti yrittää estää Mercosur-kauppasopimuksen Amazonin palojen takia

Tässä on tavallaan ironista se, että maailman "pelikortit" on jo tavallaan jaettu. Brazilia ei raivannut aikanaan riittävästi peltopinta-alaa käyttöönsä ja nyt ilmastonmuutoksen nimissä ei saa koskea metsävaroihinsa raivaamalla niitä. Suomella on vähän sama tilanne. Metsäpinta-ala on valtava, mutta muut maat yrittävät rajoittaa metsän hyötykäyttöä. Tässä voisi ajatella niin, että myös muiden maiden pitäisi toteuttaa metsittämisohjelmaa ja ottaa omalta osaltaan osaa riittävän "hiilinielun" varmistamiseen. On vähän tekopyhyyttä arvostella muita ja kieltää metsien käyttö jos itse ei tehdä asian eteen mitään kukin omassa maassaan. Jokainen ymmärtää, että Braziliassa metsien katoaminen on todella suuri katastrofi, mutta kannattaa miettiä myös toinen vaihtoehto millä nämä jo aikaisemmin metsänsä hakanneet maat voisivat osallistua ympäristötalkoisiin. Esim. Kiinalaisilla on olemassa menetelmä, jolla aavikoituneet alueet voidaan metsittää nopeasti. Maahan tulee ikään kuin vettä pitävä pintakerros joka ei suodata vettä nopeasti läpi ja näin ollen puustolla on riittävästi kosteutta kasvaa ja aavikoituminen saadaan ehkäistyä. Tätä voitaisiin toteuttaa globaalisti jo nyt jos olisi riittävää halukkuutta ja kansainvälistä rahallista panostusta.