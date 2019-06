Irlannissa syöpäseulonnasta tuli valtakunnallinen skandaali – "Olin aivan järkyttävän vihainen"

Irlantilainen Vicky Phelan sairastui kohdunkaulan syöpään vuonna 2014.

Kolme vuotta aiemmin hän oli käynyt valtion järjestämässä syöpäseulonnassa, jolloin kaikki näytti olevan kunnossa.

Myöhemmin kuitenkin paljastui, että hänen näytteensä oli tuolloin tutkittu väärin ja huojentava tieto olikin virheellinen. Eikä hän ollut ainoa.

Yhteensä yli 220 irlantilaista naista oli saanut virheellisesti normaalin tuloksen ja sairastunut sittemmin kohdunkaulan syöpään.

Heistä 20 naista on nyt kuollut.

Myös Phelan, 44, on saanut käytännössä kuolemantuomion: puolitoista vuotta sitten hän sai tietää, että syöpää ei enää voi parantaa.

– Olen aina ollut härkäpäinen ja itsepintainen. Ajattelin: en suostu tähän. Minulla on kaksi pientä lasta. Minulle ei oikeasti voi kertoa, että mene kotiin kuolemaan. Olin aivan järkyttävän vihainen, Phelan kertoi The Guardian -lehden haastattelussa tällä viikolla.

Phelan vei oikeuteen Irlannin julkisen terveydenhuollon sekä amerikkalaisen laboratorion, jolle muun muassa hänen näytteensä tutkiminen oli ulkoistettu.

Texasilainen Clinical Pathology Laboratories määrättiin vuosi sitten maksamaan hänelle 2,5 miljoonan euron korvauksen.

Phelan myös päätti julkistaa tuomionsa. Syntyi valtakunnallinen skandaali, joka on johtanut sittemmin tutkintaan, korvauksiin ja jopa tuomioistuimen perustamiseen.

Irlannin terveysviranomaiset olivat ulkoistaneet seulontanäytteiden tutkimisen laboratorioihin muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa.

Tutkinta osoitti viime vuonna, että seulonnoista vastaava viranomainen ei ollut tehtäviensä tasalla.

Se ei esimerkiksi ollut pitänyt lukua edes, kuinka monessa laboratoriossa ulkomailla irlantilaisnaisten näytteitä setvittiin. Asiasta kertoo muun muassa The Irish Times.

Lisäksi terveysviranomaiset ja hoitavat lääkärit päätyivät osin salailuun. Läheskään kaikille virheellisen tiedon saaneille ja sittemmin sairastuneille naisille ei kerrottu, että heidän tutkimustuloksensa oli sittemmin tutkittu uudelleen.

Nyt kohdunkaulan syöpäseulonnan verkkosivuilla rauhoitellaan seulonnan laadusta Irlannissa ja kannustetaan tulemaan testiin.

Viime viikolla Irlanti kertoi maksavansa 20 000 euron korvauksen ainakin 120 naiselle, jotka olivat sairastuneet syöpään, mutta joille ei ollut kerrottu näytteiden uudelleen tutkimisesta.

Seulontaerheisiin erikoistunut tuomioistuin aloittaa toimintansa tänä vuonna, joskin potilaat tai heidän sukulaisensa voivat hakea oikeutta myös tavallisista tuomioistuimista.

Vicky Phelan ei juuri jossittele, olisiko hän sairastunut, jos papakoe vuonna 2011 olisi tutkittu oikein.

– Yritän olla ajattelematta sitä liikaa, koska silloin tulen vain hyvin vihaiseksi. Ja jos teen niin, se johtaa masennukseen. Minulla ei ole aikaa. Mieluummin nautin siitä, mitä minulla on. En voi muuttaa tilannetta, mutta voin muuttaa sen toisille ihmisille, Phelan sanoo The Guardianille.

