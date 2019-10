Irlannin talousliito tyrehtyy brexitiin vaikka sopu tulisi – Brexitin ennustetaan vievän Irlannista jopa 80 000 työpaikkaa

Britanniaan vientiä tekevät irlantilaisyritykset pelkäävät romahdusta. Rahoitusyritysten siirtymisestä Lontoosta Dubliniin odotetaan piristystä.

Britannian kyljessä Euroopan länsilaidalla sijaitsevassa Irlannissa brexit-päätöksiä odotetaan sormi liipaisimella, jopa sydän tykyttäen. Irlannin pääministeri Leo Varadkarin ajatuksia tukea brexit-aikataulun uudelleenvenyttämistä voi ymmärtää hyvin.

Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajakysymyksen lisäksi mietinnöissä ovat brexitin myötä mahdollisesti vaikeutuvat Irlannin ja Britannian kauppasuhteet. Brexitin vaikutukset talouteen ja työllisyyteen kun voivat olla suuret syvän laman jälkeen jälleen hyvään lentoon päässeelle maalle.

Irlannin vuoden 2018 talouskasvu oli kuusi prosenttia. Tälle vuodelle kasvuvauhdiksi on arvioitu neljä prosenttia. Ensi vuodelle kasvuksi oli alunperin arvioitu 4,3 prosenttia.

Brexitillä olisi sopimustilanteessakin Irlannille taloudellisesti suuri vaikutus. Jos brexit-sopimus allekirjoitetaan, ensi vuoden talouskasvu putoaa Irlannin keskuspankin arvion mukaan 4,3 prosentista 0,8 prosenttiin.

Brexit on Irlannille askel taaksepäin

Pudotus on merkittävä, Irlannin talous- ja sosiaaliasioita tutkivan Economic and social research institute ESRI:n apulaistutkimusprofessori Martina Lawless sanoo. Työllisyys kärsii, erityisen huolissaan tilanteesta ovat vientiä tekevät pienyritykset, joiden liikevaihto tulee käytännössä brittimarkkinoilta. Kyseessä ovat usein ruoka- ja maatalousalan yritykset.

Ne ovat yleensä sijoittuneena eri puolille maata, joten ongelma jakautuu syrjäisemmille seuduille Dublinin ulkopuolelle. Tilanne saattaa syrjäisemmillä seuduilla kärjistyä myös työllisyyspuolella, sillä brexitin on ennakoitu vievän Irlannista 80 000 työpaikkaa. Tämä on laman jälkeen nousuun päässeessä Irlannissa askel taaksepäin – Irlannin työttömyysprosentti on tällä hetkellä 4,8.

Brexitin myötä työttömyyden on arvioitu kasvavan kahdella, jopa kolmella prosentilla. Irlannissa toimiviin monikansallisiin yrityksiin brexit ei juuri vaikuta, sillä ne voivat operoida eri maissa siirtämällä painotuksia maasta toiseen.

Irlannille sijainti Britannian kyljessä on haitan lisäksi myös etu. EU:n sisällä operointia varten moni Britanniassa toimiva yritys on siirtämässä toimintojaan EU-alueelle. Irlannin englanninkielisyys, läheinen sijainti ja Britannian kanssa samankaltainen lainsäädäntö houkuttelevat tulijoita, joista kilpailevat myös monet muut EU-alueen talouskeskukset.

Neuvottelut voivat viedä vuosikausia

Irlannin yritysasioita hoitava IDA (Industrial Development Agency) on toistaiseksi saanut tietoonsa muutaman kymmenen rahoitusalan yrityksen siirtymisen brexitin vuoksi Irlantiin. Suuremmista rahoitusalan yrityksistä muutosta on ilmoittanut esimerkiksi Barclay's-pankki. Jo kevään alkuperäisen brexit-aikataulun kynnyksellä vakuutusyhtiö AXA ilmoitti siirtävänsä minuuttia ennen brexit-päivän alkamista kymmenen miljardin euron varannot Britanniasta Irlantiin.

Brexitin jälkeen tilanne ei ole ohi. Irlannilla ja Britannialla on vielä omat mahdollisuutensa tehdä omia keskinäisiä päätöksiä. Tuolloin Irlannin ja Britannian kahdenväliset kauppasopimusneuvottelut vasta alkavat. Ne voivat johtaa kahden maan välisiin tariffeihin tai jopa vapaakauppa-alueeseen.

Neuvottelut voivat kestää vuosikausia. EU:n ja Kanadan välisen kauppasopimuksen tekemiseenkin meni neuvotteluissa seitsemän vuotta.