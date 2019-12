Irlannin emigrantit palaavat nyt jouluksi kotiin – todistimme lämpimiä jälleennäkemisiä Dublinin lentoasemalla: "Tunnen kotiintulon tunnetta ja ylimääräisen annoksen irlantilaisuutta"

Irlantilaisilta riittää ymmärrystä maahan tulijoille. Ovathan he itsekin lähteneet työn perässä maailmalle, kuten tapaamamme Vincent Browne. Yhä useamman muualla asuvan irlantilaisen on vaikea palata pysyvästi kotimaahan asuntokriisin ja korkeiden vuokrahintojen vuoksi, kirjoittaa Irlannissa asuva Markus Ahonen.

Dublin

Dublinin lentokentän terminaali 1:n tuloaulassa on tänä viikonloppuna kova kuhina. Turkkilainen opiskelija odottaa iltapäivällä Roomasta saapuvaa tyttöystäväänsä kukkakimppu kädessä. Läheisiään lentokentän ovensuusta katseella etsivien seasta kuuluu irlantilaisaksentilla ”joko nyt?”

Kulmauksessa joku soittaa pianolla joululauluja. Tuloaulaan on tuotu kädet levällään tervetulleeksi toivottava joulupukkipatsas. Pyhien edellä aulassa käyskentelee huomattava määrä matkustajaneuvojia. Josko joku tarvitsisi apua näin joulun aikaan? Osalla heistä on osittain jouluinen asu.

Näinä päivinä Irlannin televisiossa näytetään lämpimiä jälleennäkemisiä lentokentältä. Ulkomailla asuvat sukulaiset saapuvat maahan lomien ajaksi. He halaavat, kun lapsi tai muu läheinen on ollut poissa pitkään. Osa perheistä ei ole ollut koossa vuosikausiin.

Jälleennäkemisen lämmön voi tuntea, kun tullin läpi kävelevä Vincent Browne astuu vanhempiensa ja tyttöystävänsä luokse. On halausten aika.

Irlantilainen tiivis perheyhteys säilyy, vaikka on oltu erossa. Niin on myös Roomasta saapuvalla Brownella.

– Tunnen kotiintulon tunnetta ja ylimääräisen annoksen irlantilaisuutta, kun saavun tänne joulun ajaksi. Olen täällä nyt viikon. On tietysti ikävää, että pitää pian lähteä takaisin.

Lamat ajavat irlantilaisia ulkomaille

Joulun aikaan Dublinin ja muilla Irlannin lentokentillä käy melkoinen vilske. Tänä vuonna Dublinin lentokentän kautta kulkee joulukautena ennätysmäiset 1,2 miljoonaa ihmistä.

Ei ihme, sillä irlantilaiset ovat maailman mittakaavassa kansainvälistä väkeä. Heitä asuu kaikkialla.

– Meillä irlantilaisilla on todella suuri diaspora ympäri maailmaa, Browne sanoo.

Irlannin lentokentillä tehdään tänä joulukautena matkustajaennätyksiä. Lähtijöitä ja tulijoita kulkee kauden aikana kentän läpi peräti 1,2 miljoonaa

Kun Irlannista lähdettiin 1850-luvulla nälänhätää pakoon laivoilla, nykyisin tie vie ulkomaille mitä erilaisimpia reittejä. Aina laman iskiessä Irlannista alkaa kansainvaellus. Viimeisimmän syvän laman alettua vuoden 2008 talousromahduksen jälkeen maasta muutti pois kymmenessä vuodessa 357 000 irlantilaista. Erityisesti nuorten työttömyys tyhjensi maaseudulta kokonaisia kyliä tietyistä ikäluokista.

Viime vuosien nopea talousnousu ei ole paikannut tilannetta kuin osittain.

– Etenkin Dublinin asuntokriisi ja korkeat vuokrat pitävät monet edelleen pois täältä. Hallituksen pitäisi tehdä asialle jotain, jotta asunto-ongelma ja muut ongelmat poistuisivat, Browne sanoo.

Ymmärrystä työn perässä liikkuville

Browne itse on asunut Roomassa kaksi vuotta. Hän työskentelee Italiassa humanitäärisellä alalla.

Moni maailmalle lähteneistä irlantilaisista on jäänyt kokonaan ulkomaille. Irlannin passi on yksi maailman parhaista. Tie on vienyt monia muita kansoja paremmilla työviisumiehdoilla Australiaan, Kanadaan, Lähi-itään ja EU:n sisällä vapaasti eri maihin, jotka ovat yhä useammin muita kuin perinteiset irlantilaisten muuttokohteet Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Irlantilaiseen jouluun kuuluvat pubit ja hiukan rock-henkiset joululaulut. Lumipeitteestä Dublinissa voidaan vain haaveilla.

Liikkuvainen kansa tunnetaan talousasioidenkin perässä muuttamisen vuoksi vastaanottavaisena ja ystävällisenä kansana. Kun on lähdetty, ymmärretään paremmin niitä, jotka ovat tulleet.

Muuttaminen työn perässä ei ole helppoa kaikille.

– Kun on valkoinen, se on helppoa. Itselle on helppoa mennä melkein minne tahansa. Kaikkialla on irlantilaisia, Browne miettii.

– Kun on muuta väriä tai vaikka pakolaisstatus, se on vaikeampaa. Ennakkoluuloja on enemmän. EU:n sisällä kulkeminen on jo helpompaa, mutta sen rajojen yli vaikeampaa.

Tervetuliaishalaukset on tehty. Brownen on matkattava lapsuudenkotiin.

Lentokentällä lämmin kuhina jatkuu. On jo lauantain iltapäivä. Dublinin lentokentän kaukoliikenteen bussipysäkkien luona matkustajia neuvovat ovat pukeneet päähänsä tonttulakit. Jostain voi haistaa joulumausteiden tuoksun ja kuulla joululaulujen soinnit. Ehkä terminaalin pubista pian kuuluu The Pogues -yhtyeen Shane MacGowanin ja Kirsty McCollin Fairytale of New York.

Irlantilaiseen tyyliin se on hieman rock.