Iranin ulkoministeri Zarif erosi yllättäen virastaan – veljeily lännen kanssa suututti vanhoillisen papiston

Iranin ulkoministeri Mohammed Javad Zarif ilmoitti Instgram-tilillään eroavansa virastaan. Hän ei antanut mitään syitä päätökselleen.

Päinvastoin kuin muut sosiaalisen median kanavat, Instagram on saanut jatkaa Iranissa.

Zarif näytteli tärkeää osaa vuoden 2015 sopimuksessa, jossa Iranin ydinteknologian kehittely pantiin tiukkoihin pihteihin. Vastineeksi länsivallat purkivat Iranin vastaiset talouspakotteet.

Sopimuksen allekirjoittivat Iran, Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Saksa, Venäjä ja Kiina.

Ydinsopimus joutui viime vuonna pahaan vastatuuleen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltojen irrottautuvan "kauheasta sopimuksesta". Britannia, Ranska ja Saksa ovat yrittäneet pelastaa sopimuksen lopulliselta kuolemalta.

Opintoja Yhdysvalloissa

59-vuotias Zarif on opiskellut Yhdysvalloissa. Hän on väitellyt tohtoriksi kansainvälisestä oikeudesta Denverin yliopistossa.

Zarif oli Iranin YK-suurlähettiläs vuoteen 2013, jolloin Hassan Rouhani valittiin Iranin presidentiksi. Rouhani poimi Zarifin ulkoministeriksi. Maltillinen kaksikko ryhtyi ajamaan Iranin kansainvälisen eristyksen purkamista.

Viime kädessä valta Iranissa on kuitenkin uskonnollisella johtajalla, ajatolla Ali Khameneilla. Hän on yhdessä muun konservatiivisen papiston kanssa suhtautunut epäillen veljeilyyn länsimaiden kanssa. Tämän takia Zarifiin on kohdistunut valtava paine Iranin sisältä.

Zarif sanoi tiistaina julkaistussa haastattelussa, että Iranin kilpailevien ryhmittymien ja puolueiden keskinäinen taistelu on "kuolettava myrkky", joka kaivaa maata ulkopolitiikan alta.

"Trump on oikea syyllinen"

Zarif kertoi Jomhuri Eslami -sanomalehdelle noudattaneensa ajatolla Ali Khamenein antamia suuntaviivoja neuvotellessaan ydinsopimuksesta.

Hän pahoitteli sitä, että Iranin presidentti Hassan Rouhani on saanut syyt niskoilleen ydinsopimuksen kaatumisesta. Oikeat syylliset ovat Zarifin mukaan Donald Trump ja hänen turvallisuuspoliittinen neuvonantajansa John Bolton.

– Tulos tästä kaikesta on, että kansa menettää toivonsa tulevaisuuden suhteen, Zarif sanoi.

Syyrian presidentti Bashar al-Assad vieraili maanantaina Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran on ollut Assadin hallinnon tärkein tukija Venäjän ohella. Assad tapasi ajatolla Khamenein. Zarifia ei paikalla näkynyt.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kommentoi Zarifin eroa sanomalla, että Trumpin hallinnon politiikka Iranin suuntaan pysyy muuttumattomana. Iran on Trumpin päävastustaja Lähi-idässä.