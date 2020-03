Iranin koronavirustilanne pahenee – viranomaiset vetoavat kansalaisiin, mutta ihmiset liikkuvat toreilla ja pyrkivät suljettuihin moskeijoihin

Iranissa todettiin suurin koronavirukseen kuolleiden määrä vuorokauden aikana. Yhdysvaltain asettamat pakotteet vaikeuttavat viruksen leviämisen estämistä.

Iran on vakavissa vaikeuksissa koronaviruksen leviämisen takia.

Keskiviikkona Iran ilmoitti 147 uudesta koronaviruksen aiheuttamasta kuolemantapauksesta. Luku on suurin yhden päivän aikana todettu kuolleiden määrä sen jälkeen, kun Iranin viranomaiset ilmoittivat helmikuun puolessa välissä ensimmäisistä tartunnoista.

Yhteensä Iranissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin 1 135 ihmistä. Tartunnan saaneita on yli 17 000.

Todellisuudessa koronavirustartunnan saaneiden määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi, koska Iranissa on testattu vain vakavia oireita saaneita.

Viruksen leviämisen estämiseksi Iranin terveysministerin sijainen Alizera Raisi on vedonnut kansalaisiin, jotta he välttäisivät matkustamista ja väkijoukkoja, kertoo Time-lehti. Tästä huolimatta paikallisilla ruokatoreilla on ollut paljon ihmisiä, ja jotkut perheet ovat ajaneet autoilla viettämään perjantaina alkavaa persialaista uutta vuotta.

– Kaikki tietävät taudista, mutta se on todella outoa, että jotkut eivät ota sitä vakavasti, Raisi sanoi keskiviikkona televisioidussa konferenssissa BBC:n mukaan.

Iranin hengellinen johtaja ajatollah Ali Khamenei on kieltänyt tarpeettoman matkustamisen.

Jopa miljoonia vaarassa kuolla

Koronaviruksen leviämisen hidastamista on vaikeuttanut Iranissa shiiamuslimien moskeijoiden ja pyhien paikkojen auki pitäminen Qomissa ja Mashhadissa. Viranomaiset ovat vedonneet viikkojen ajan uskonnollisiin johtajiin, jotta ne suljettaisiin, mutta vasta tällä viikolla se onnistui.

– Moskeijoiden ja pyhien paikkojen sulkeminen oli vaikeaa, mutta me teimme sen. Se oli uskonnollinen velvollisuutemme, sanoi Irakin presidentti Hassan Ruhani BBC:n mukaan.

Iranilaiset ovat protestoineet pyhien paikkojen sulkemista vastaan ja pyrkineet niihin sisälle, kertovat ulkomaiset mediat. Tiistaina Iranin televisiossa esiintynyt toimittaja, joka on myös lääkäri, varoitti, että virukseen voi kuolla miljoonia iranilaisia, jos ihmiset jatkavat matkustamista ja terveysohjeistusten laiminlyöntiä.

Teheranin arvostetun Sharif University of Technologyn tutkijoiden tekemien tietokonemallinnusten mukaan koronaepidemian huippu on Iranissa vasta toukokuussa ja kuolleiden määrä voi nousta jopa yli kolmeen miljoonaan. Asiasta uutisoi saksalainen Deutsche Welle.

Parhaassa mahdollisessa tapauksessa kuolleiden määrä olisi tutkijoiden mukaan noin 12 000. Tämä vaatisi tiukkoja karanteenitoimia, niiden noudattamista ja sitä, että maahan saataisiin riittävästi terveydenhuollon välineistöä.

Tämä skenaario on tutkijoiden mukaan epärealistinen, koska viranomaiset eivät pysty asettamaan tiukkoja karanteeneja, ihmiset eivät noudata niitä ja terveydenhuollon tarvikkeita ei saada riittävästi Yhdysvaltain asettamien pakotteiden takia.

Pakotteet vaikeuttavat viruksen leviämisen estämistä

Yhdysvaltain Iranille asettamat pakotteet ovat vaikeuttaneet koronaviruksen leviämisen estämistä. Iranin viranomaiset ovat vältelleet Washington Postin mukaan kovia sosiaalisia rajoituksia, koska he pelkäävät niiden heikentävän entisestään maan vaikeuksissa olevaa taloutta.

Jo viime vuonna ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch varoitti, että pakotteiden takia Iranilla on vaikeuksia hankkia ja tuoda maahan lääkkeitä ja muita avustustarvikkeita.

Maailman terveysjärjestön (WHO) itäisen Välimeren alueen johtaja Ahmed Al-Mandhari sanoi Timen mukaan, että maiden asettamat matkustusrajoitukset ovat hidastaneet terveydenhuollon asiantuntijoiden ja tarvikkeiden liikkumista Lähi-idän alueella.

WHO:n itäisen Välimeren alueella on todettu yhteensä noin 18 000 koronavirustartuntaa, ja tautiin on kuollut yli 1 100 ihmistä. Lähes kaikki tartunnan saaneet ja kuolleet ovat BBC:n mukaan olleet iranilaisia tai henkilöitä, joilla on yhteys maahan.

Iranin hallintoa on kritisoitu hitaasta reagoimisesta koronavirukseen. Presidentti Ruhani on jatkanut hallituksen toimien puolustelua ja vakuuttanut, että viruksesta kerrottiin julkisuuteen heti, kun siitä oli tieto 19. helmikuuta.

– Puhuimme ihmisille [asiasta] rehellisesti. Meillä ei ollut viivettä, Ruhani sanoi Timen mukaan.