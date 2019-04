Iranilainen nyrkkeilijätär otteli Ranskassa shortseissa – ei uskalla palata kotiin pidätyksen pelossa

Iranin nyrkkeilyjärjestö kiistää väitteen ja syyttää saudimyönteistä mediaa virheellisen tiedon levittämisestä.

Ensimmäisenä iranilaisena naisnyrkkeilijänä viralliseen nyrkkeilyotteluun osallistunut Sadaf Khadem ei uskalla palata kotimaahansa pidätyksen pelossa, kertoo Reuters.

Khadem voitti ranskalaisen Anne Chauvinin ottelussa Royanin kaupungissa Länsi-Ranskassa lauantaina. Hän on ottelun jälkeen jäänyt maahan.

Nyrkkeilijän edustaja on kertonut Reutersille, että Iranin viranomaiset ovat antaneet pidätysmääräyksen Khademista ja hänen valmentajastaan Mahyar Monshipourista. Iranilaissyntyinen Monshipour, jolla on nykyisin Ranskan kansalaisuus, on nyrkkeilyn entinen maailmanmestari, joka myös järjesti lauantain ottelun.

Nyrkkeily sallittu naisille, mutta otteluita ei ole järjestetty

BBC:n mukaan Khadem uskoo, että pidätysmääräys liittyy hänen nyrkkeilyasuunsa. Hän otteli vihreässä liivissä sekä punaisissa shortseissa, joissa on valkoinen vyö – eli Iranin lipun väreissä.

Iranin naisurheilijoiden tulee kuitenkin peittää hiuksensa, kaulansa, käsivartensa ja jalkansa urheilusuorituksen aikana. Iranin lain mukaan naisten ja yhdeksän vuotta täyttäneiden tyttöjen tulee peittää päänsä huivilla julkisilla paikoilla.

Iranin nyrkkeilyjärjestö on myöntänyt naisille osallistua lajiin, mutta maassa ei ole järjestetty yhtään ottelua naisnyrkkeilijöiden välillä, Reuters kertoo. Lisäksi he tarvitsivat naisvalmentajan.

BBC:n mukaan Khadem matkusti ottelemaan Ranskaan, koska Iranissa ottelulle ei järjestynyt niin ikään vaadittuja vaadittavia naistuomareita.

– En käyttänyt hijabia [päähuivia] ja minua valmensi mies. Jotkut ihmiset suhtautuvat tähän epäsuopeasti, Khadem sanoi ranskalaiselle L'Equipe -lehdelle.

Iranin nyrkkeilyjärjestö kiistää väitteen

Iranin nyrkkeilyjärjestön johtaja Hossein Soori on kiistänyt väitteen pidätysmääräyksestä. Hänen mukaansa tieto aiheesta on peräisin "Saudi-Arabiaa lähellä olevasta mediasta". Saudi-Arabia ja Iran ovat keskenään vihamielisiä.

– Khadem ei ole Iranin nyrkkeilijäjärjestön jäsen, joten nyrkkeilyjärjestön näkökulmasta kaikki hänen toimintansa on henkilökohtaista, Soori sanoi ISNA-uutistoimiston mukaan.

Khademin ja Monshipourin piti palata Iraniin tällä viikolla.