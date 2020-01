Iran myöntää ampuneensa alas ukrainalaiskoneen ja sen mukana 176 ihmistä – Prikaatinkenraali televisiossa: "Olisin mieluummin kuollut"

Välillisesti USA on osapuoli. Mutta Iran toki suoritti laajahkon ohjusiskun tietoisesti, salli matkustajaliikenteen jatkua ja antoi kommennot Teherania puolustaneelle ilmantorjunnalle. Hieman neuvostosanankääntein Iran syyllistää tapahtumasta USA:ta, mutta lopulta Iran otti hienosti vastuun tapahtuneesta. Iran nousikin moraalisesti Venäjän yläpuolelle. NL/Venäjällä on ottamatta vastuu 1978 korealaisen matkustajakoneen ampumisesta ja toisen korealaisen koneen ampumisesta 1983. Nämä koneet ammuttiin alas hävittäjien toimesta huolimatta toisessa tapauksessa hävittäjän suorittamasta tunnistuksesta ja toisessa koneen yrityksestä viestiä olevansa matkustajakone. Lisäksi muistissa on MH-17:n alasampuminen venäläisellä ohjuksella 2014.