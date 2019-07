Iran aloitti ydinsopimuksesta lipsumisen – aikoo vähentää sitoumuksia kahden kuukauden välein

Toi Israelin kingi syyttää nyt eurooppalaisia. Missä me oltiin ja missä nyt. Voi havattu mikä syyttely. Toi valtio on pitänyt 50 vuotta itsensö maailman lehdistöb uutisotsikoissa. Jossakin on raja ja sitä ei vedä jokin USA+Trump, sen tekee eurooppalaiset valtiot itse tai sen kansalaiset. Outoa ja tyhmää. Onneksi on valtaa päättää itse.