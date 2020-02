Iowan esivaalin ensimmäiset tulokset julki lähes vuorokauden myöhässä – demokraattien Pete Buttigieg täpärässä johdossa

Joe Bidenia on pidetty ennakkosuosikki demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Ensimmäisessä esivaalissa Iowassa Biden näyttää jäävän neljännelle sijalle.

Entinen South Bendin pormestari, 38-vuotias Pete Buttigieg johtaa Iowan esivaaleja ensimmäisten tulosten perusteella. Kun äänistä oli laskettu 71 prosenttia, pormestari Petenä tunnettu Buttigieg oli saanut äänistä 26,8 prosenttia.

Tuloksella Buttigieg jätti taakseen kaikki demokraattien kärkiehdokkaat. Hän johti niukasti senaattori Bernie Sandersia, joka oli ensimmäisten tulosten perusteella saamassa 25,2 prosentilla äänistä.

Esivaalikiertueen alku oli kaoottinen. Iowan tulokset myöhästyivät pahasti sovelluksessa ilmenneen teknisen ongelman takia. Viimeisiä tuloksia joudutaan yhä odottamaan.

Vaikka tulokset eivät vielä ole lopullisia, ensimmäisen esivaalin tulos antaa Buttigiegin vaalikampanjalle tärkeää lisäpotkua.

– Kampanja, joka alkoi vuosi sitten neljällä työntekijällä, ilman tunnettua nimeä tai rahaa, vain iso idea – kampanja, jolla ei joidenkin mukaan pitäisi olla asiaa edes yrittää, on ottanut kärkipaikan tässä kilpailussa, Buttigieg sanoi New Hampshiressä ensimmäisten tulosten julkistamisen jälkeen The Washington Postin mukaan.

Ehdokkaat siirtyivät jo tiistaina New Hampshireen, jossa esivaalikiertueen on tarkoitus jatkua ensi viikolla. New Hampshiren esivaalit on tarkoitus käydä tiistaina 11. helmikuuta.

Iowan esivaalit näyttävät tuottavan pettymyksen senaattori Elizabeth Warrenille, joka oli kolmantena 18,4 prosentilla. Pettymään joutui myös Yhdysvaltojen entinen varapresidentti Joe Biden, joka kärsi Iowan esivaaleissa hälyttävän tappion.

Biden on gallupien perusteella pidetty ennakkosuosikkina demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Kun äänistä oli laskettu 71 prosenttia, Bidenin osuus oli vain 15,4 prosenttia äänistä.

Viidennelle sijalle ylsi senaattori Amy Klobuchar, jonka ääniosuus oli ensimmäisten tulosten jälkeen 12,6 prosenttia. Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelee vielä 11 henkilöä.

Bloomberg jätti esivaalin väliin

Miljardööri Michael Bloomberg ei ota osaa ensimmäisiin esivaaleihin.

New Yorkin entinen pormestari ja liikemies Bloomberg liittyi kilpaan aivan viime hetkellä. Bloombergin nimeä kantavan yhdysvaltalaisen mediayhtiön perustajana ja pääomistajana Bloomberg on yksi maailman rikkaimmista ihmisistä.

Hänen arveltiin lähtevän tavoittelemaan ehdokkuutta siksi, ettei demokraattien joukosta näyttänyt löytyvän henkilöä, joka voisi lyödä republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin. Bloombergin mittava omaisuus mahdollistaa tukevan rahoituksen hänen kampanjalleen.

– Joku kysyi "käytätkö liian paljon rahaa", johon vastasin "Tuhlaan rahaa päästäkseni eroon Donald Trumpista", Bloomberg sanoi tiistaina Kaliforniassa The Washington Postin mukaan.

– Ja hän sanoi "tuhlaa enemmän", Bloomberg jatkoi.

Vaikka rahoitus ei ole Bloombergille ongelma, ongelmia voi tulla hänen puoluehistoriastaan. Bloomberg nimittäin tavoitteli vuonna 2001 New Yorkin pormestarin paikkaa republikaanien riveistä ja lisäksi tuki jatkokautta tavoitellutta George W. Bushia presidentinvaaleissa vuonna 2004.

Buttigieg olisi hiatoriallinen valinta

Pete Buttigieg on ponnistanut melko tuntemattomasta pormestarista vakavasti otettavaksi ehdokkaaksi demokraattien kilvassa.

Voittaessaan Buttigieg tekisi historiaa Yhdysvalloissa: hän olisi ensimmäinen avoimesti homoseksuaali presidentti Yhdysvalloissa, mutta myös historian nuorin presidentti. Buttigieg onkin tukeutunut kampanjassaan vahvasti muutokseen sekä siihen, että nyt on uuden sukupolven johtajien aika.

Buttigieg valittiin kotikaupunkinsa South Bendin pormestariksi vain 29-vuotiaana. Vuonna 2015 hän pääsi toiselle kaudelle vakuuttavan äänimäärän turvin: Buttigieg keräsi äänistä 80 prosenttia.