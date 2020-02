Iowan esivaalien suuryllättäjän Pete Buttigiegin mielestä Valkoinen talo kaipaa uutta sukupolvea – Buttigieg olisi historiallinen valinta presidentiksi

Hankalan sukunimen takia demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Pete Buttigieg tunnetaan pormestari Petenä. Buttigieg piti kärkipaikkaa Iowan esivaaleissa, kun äänistä oli laskettu 71 prosenttia. Voiko hän tuoda vaalivuoteen vielä isomman yllätyksen?

Kun Iowan esivaalin ensimmäiset tulokset vihdoin saatiin, heräsi kysymys: muhiiko Yhdysvaltojen presidentinvaalivuodessa jättiyllätys?

Demokraateilla on ollut vaikeuksia löytää valovoimaista ehdokasta ylitse muiden. Ehdokkuudesta taistelee yhä 11 demokraattia.

Iowan esivaalin toivottiin tarjoavan vihjeitä siitä, kenestä voisi olla päihittämään republikaanien ehdokas, istuva presidentti Donald Trump marraskuun presidentinvaaleissa. Esivaalin lopputulos oli kuitenkin kaikkea muuta kuin onnistunut.

Vaalitulokset oli tarkoitus välittää mobiilisovelluksen avulla. Sovelluksen käytössä ilmeni kuitenkin ongelmia, mikä myöhästytti ensimmäisten tulosten saamista lähes vuorokaudella ja sai aikaan kaaosta ja hämmennystä.

Gallupien perusteella vahva ehdokas voittajaksi oli senaattori Bernie Sanders, jonka kannassa entisen varapresidentin Joe Bidenin piti tiukasti olla kiinni. Vaan toisin kävi: kun 71 äänistä oli laskettu, kärkipaikkaa piti hallussaan 38-vuotias South Bendin kaupungin entinen pormestari Pete Buttigieg.

Iowan esivaalilla painoarvoa

Buttigieg johti Sandersia niukasti – mutta kallistui kärkipaikka lopullisissa tuloksissa kummalle tahansa, Buttigiegin voi sanoa onnistuneen erinomaisesti jo nyt.

Vielä vuosi sitten Buttigieg oli suhteellisen tuntematon, reilun 100 000 asukkaan kaupungin pormestari, jota pilkattiin liian nuoreksi ja kokemattomaksi. Lyhyessä ajassa hän onnistui nostamaan itsensä mukaan kamppailuun presidenttiehdokkuudesta ja kiilaamaan ensimmäisessä esivaalissa useiden kokeneiden demokraattipoliitikkojen ohi.

Iowan esivaalilla on perinteisesti painoarvoa. Iowa on pieni osavaltio Keskilännessä, mutta sen tulos on usein vaikuttanut esivaalikiertueen jatkoon.

On liian aikaista ennustaa, kuka lopulta nousee demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Kuitenkin Iowan esivaalin voittaja on noussut puolueen presidenttiehdokkaaksi useammin kuin kerran, sattumaa tai ei. Vuonna 2016 Iowan esivaalin voitti Hillary Clinton ja vuosina 2012 ja 2008 Barack Obama.

"Pormestari Pete"

Vasta 38-vuotias Buttigieg on kampanjassaan vaatinut sukupolvenvaihdosta Valkoiseen taloon.

Jos hänestä tulisi Yhdysvaltojen seuraava presidentti, hän olisi tehtävässä maan historian nuorin ja lisäksi ensimmäinen avoimesti homoseksuaali presidentti Yhdysvaltojen historiassa.

Eikä siinä kaikki: Buttigieg olisi ensimmäinen presidentti, joka on ponnistanut kaupungintalolta suoraan Oval Officeen. Buttigieg toimi kahden kauden ajan pormestarina kotikaupungissaan Indianan osavaltion South Bendissä, jossa hän myös asuu. Buttigieg valittiin tehtävään ensimmäistä kertaa vain 29-vuotiaana. Hän ei pyrkinyt kolmatta kertaa jatkokaudelle, ja jätti tehtävän vuodenvaihteessa.

Buttigieg on Afganistanin sodan veteraani ja toiminut konsulttina yhdysvaltalaisessa konsulttiyhtiössä McKinseyssä. The Atlanticin mukaan Buttigieg puhuu kahdeksaa kieltä, muun muassa norjaa ja arabiaa.

Hänen hankalaksi mielletty nimensä on peräisin maltalaisista sukujuurista. Hänen isänsä oli kotoisin Maltalta, mutta muutti 1970-luvulla Yhdysvaltoihin ja sai myöhemmin maan kansalaisuuden.

– Suurimmalla osalla on ongelmia nimeni lausumisen kanssa, joten he kutsuvat minua vain Pormestari Peteksi, Buttigieg kirjoitti vuonna 2016.

Ehdokkailla vaikeuksia

Mielipidemittaukset ovat povanneet demokraattien presidenttiehdokkuutta Bidenille. Ensimmäisten tulosten perusteella hän näyttää jäävän Iowassa vasta neljänneksi, selvästi kärkikaksikon taakse. Tulos lienee pettymys myös Sandersille ja Warrenille.

Läpi vaalikampanjan ajan ilmoilla on ollut paljon kysymysmerkkejä siitä, kenestä voisi olla Trumpin haastajaksi: Bidenin esiintymiset eivät ole olleet kovin vakuuttavia, ja Sanders taas sai lokakuussa sydänkohtauksen. Äänestys ei näytä vahvistaneen ennakkosuosikkien asemaa, ja tilanne jatkuu epävarmana.

Jos Buttigiegin menestys jatkuu, ainakin yksi asia on varmaa: yhdysvaltalaisten on opeteltava lausumaan hänen nimensä.