Intian pääkaupungissa ilmanlaatu heikkeni entisestään – "Delhistä on tullut kaasukammio"

Suomessa on energia tuotanto optimoitu mahdollisimman vähäpäästöiseksi, roskat kerätään ja kierrätetään tai poltetaan asianmukaisissa miltei saasteettomissa laitoksissa ja silti juuri SUOMEN ja suomalaisten pitäisi maksaa vielä lisää ja vähentää päästöjään?!

Ei mene kalloon, koska täällä voi juoda miltei järvestä kuin järvestä, roskia ei ole pitkin luontoa ja ilma on erittäin puhdasta myös KAUPUNKIEN ympärillä. Poislukien toisinaan kaupunkipölyn aiheuttamien ilmanlaatuongelmien aikaan.

Miksi siis Suomen hallitus meuhkaa ja kiristää SUOMALAISIA jotta täällä säästettäisiin lisää promilleja maailmaan pääsevistä saasteista. Hiilidioksiidia en edes laske, koska se on kasveille ja maapallolle välttämättömyys, ei myrkky.