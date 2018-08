Intian Keralan tulvavesien jäljiltä löytyi 28 uutta kuollutta - uhreja yhteensä 445

Intian Keralassa vetäytyvien tulvavesien jäljiltä on löytynyt 28 uutta kuolonuhria, kertovat osavaltion viranomaiset. Keralan tulvien kuolonuhrien määrä on kasvanut kaiken kaikkiaan 445 ihmiseen sitten toukokuun. 15 ihmistä on yhä kateissa.

293 ihmistä on kuollut 8. elokuuta alkaneissa rajuimmissa tulvissa, kertoo sanomalehti New Indian Express.

Noin miljoona kodeistaan paennutta ihmistä on edelleen pakkautuneena tilapäisiin leireihin viranomaisten siivotessa tulvavesien jälkeensä jättämää sotkua.

