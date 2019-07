Intia laukaisi kuurakettinsa toisella yrittämällä – "toivomme saavamme ensimmäiset selfiet Kuun pinnalta"

Jos puolitoista kuukautta kestävä matka onnistuu, Intiasta tulee neljäs valtio, jonka kalustoa laskeutuu Maan kiertolaiselle.

Intia on laukaissut kuurakettinsa onnistuneesti.

Alus on nyt Maata kiertävällä radalla, ja se jatkaa matkaa kohti Kuuta myöhemmin. Chandrayaan-2 -luotaimen on tarkoitus laskeutua lähelle Kuun etelänapaa, minne yhdenkään valtion kalusto ei ole aiemmin laskeutunut.

– Chandrayaan-2:n kaltaiset ponnistukset kannustavat entisestään terävää nuorisoamme luonnontieteiden, huippulaadukkaan tutkimuksen ja innovaation pariin, Intian pääministeri Narenda Modi hehkutti Twitterissä.

Luotaimen on tarkoitus antaa lisäponnetta Intian avaruushankkeille, jonka kehittymistä niin maailman tutkijat ja puolustusasiantuntijat kuin maan omat kansalaiset seuraavat tarkkaavaisesti.

Raketin laukaisua seurasi Intiassa television välityksellä satoja miljoonia ihmisiä, kertoo BBC.

Likeisyys Apollo-vuosipäivän kanssa sattumaa

Chandrayaan-2 lähti matkaan vain päiviä sen jälkeen, kun ihmisen ensimmäisestä käynnistä Kuussa historiallisella Apollo 11 -lennolla tuli kuluneeksi 50 vuotta.

Vuosipäivän läheisyys on tuonut Intian hankkeelle lisähuomiota ympäri maailmaa, mutta maan viranomaisten mukaan kyse on sattumasta.

Intia kehitteli hanketta alun perin Venäjän kanssa, jonka vetäytyminen viivästytti hanketta vuosilla. Intialaiset kehittävät lopulta kaiken hankkeen tarvitseman teknologian itse, kertoo The New York Times.

Viime viikolla aluksen laukaisu peruttiin noin tunti ennen suunniteltua lähtöä havaitun vian vuoksi.

Intia laukaisi ensimmäisen kuuluotaimensa hieman yli 10 vuotta aiemmin. Chandrayaan-1 ei laskeutunut Kuuhun vaan sen tutkat etsivät vettä Kuuta kiertävältä radalta käsin.

Nimi Chandrayaan tarkoittaa kuualusta hindiksi.

Viime viikolla kuuraketin laukaisu peruttiin noin tunti ennen suunniteltua lähtöä havaitun vian vuoksi. KUVA: ISRO HANDOUT PHOTOGRAPHS HANDOUT

Kiertoreitti Kuuhun

Chandrayaan-2:n tavoitteena on tutkia Kuun pintaa. Luotain kuljettaa kuukulkijaa, jonka tarkoitus on etsiä muun muassa vettä ja mineraaleja. Kulkijan on tarkoitus toimia kahden viikon ajan sekä lähettää dataa ja kuvia Maahan analysointia varten.

– Intia toivoo saavansa ensimmäiset selfiet Kuun pinnalta, jahka kulkija pääsee toimintaan, Intian avaruustutkimusjärjestön puheenjohtaja Kailasavadivoo Sivan sanoi BBC:n mukaan.

Luotaimen matka Kuuhun kestää noin puolitoista kuukautta: se saapuu määränpäähänsä syyskuun alussa, Isro arvioi.

Apollo 11 matkasi Maasta Kuuhun ja takaisin yhteensä noin kahdeksassa vuorokaudessa.

Intialaisalus suorittaa matkan hitaammin, koska se kiertää Maan useita kertoja ennen siirtymistä Kuun kiertoradalle. Vaihtoehtoinen kulkureitti vie aikaa mutta säästää polttoainetta ja siten rahaa: matkan hinta on noin 130 miljoonaa euroa.

Israelilaisyhtiön yritys epäonnistui

Mikäli Chandrayaan-2:n matka onnistuu, Intiasta tulee neljäs maa Neuvostoliiton, Yhdysvaltain ja Kiinan jälkeen, jonka alus laskeutuisi Kuuhun.

Israelilaisen SpaceIL-yhtiön valmistama Beresheet-luotain iskeytyi Kuun pintaan hallitsemattomasti aiemmin tänä vuonna päämoottorin pettäessä laskuvaiheessa.