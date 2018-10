Interpolin johtaja eronnut - Kiina epäilee rikoksista

Kansainvälisen poliisijärjestön Interpolin mukaan järjestön kiinalainen johtaja Meng Hongwei on eronnut toimestaan. Ero astuu voimaan välittömästi.

Kiina ilmoitti aikaisemmin tänään tutkivansa Mengintoimia, koska hänen epäillään rikkoneen lakia. Meng nähtiin viimeksi syyskuun loppupuolella, kun tämä lähti Interpolin päämajasta Ranskan Lyonista kohti kotimaataan Kiinaa.

Kiinassa on menossa laaja korruption vastainen kampanja, jonka aikana kymmeniä virkamiehiä, miljonäärejä ja julkisuuden henkilöitä on kadonnut jopa kuukausien ajaksi. Monesti heidät on nähty katoamisen jälkeen vasta oikeudessa.

Mengin vaimo Grace Meng sanoi uskovansa, että hänen miehensä on vaarassa. Grace Mengin mukaan toistaiseksi viimeinen viesti, jonka hän mieheltään sai, piti sisällään vain veitsiemojin, joka merkitsee vaaraa.