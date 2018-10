Interpolin entinen johtaja katosi kuunvaihteessa – Kiina epäilee häntä lahjusten ottamisesta, vaimo pelkää poliittisen ajojahdin vieneen miehensä hengen

Presidentti Xi Jinpingin valtakaudella Kiinan korkein poliisijohto on myllätty uuteen uskoon. Meng Hongwei oli vanhan poliittisen linnakkeen viimeinen jäänne turvallisuusasioista vastaavassa ministeriössä.

Kiinalainen Grace Meng sai syyskuun lopussa Kiinaan matkustaneelta aviomieheltään kaksi Whatsapp-viestiä. Ensimmäisessä luki ”odota puheluani”. Sitä seurasi vain yksi viesti, veitsi-emoiji.

Tämän jälkeen viestit loppuivat ja kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin johtajana toiminut Meng Hongwei, Kiinan kansainvälisesti tunnustetuin poliisiviranomainen, katosi kuin savuna ilmaan.

Mengin vaimo ilmoitti miehensä kadonneeksi, ja Interpol vetosi Kiinaan Mengin tilanteen selvittämiseksi. Reilun viikon kuluttua katoamisesta Interpol tiedotti Mengin irtisanoutuneen tehtävästään.

Pian tämän jälkeen Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että Meng on heidän hallussaan ja että häntä epäillään lahjusten vastaanottamisesta.

Ranskassa Mengin vaimo ja lapset eivät ole saaneet mieheen yhteyttä.

Mengin vaimo Grace Meng kertoo BBC:n haastattelussa lasten kyselleen, missä heidän isänsä on.

– Kerron heille, että isi on pitkällä työmatkalla, kertoo Meng BBC:lle ääni väristen.

Haastattelu on tehty niin, että katsoja ei näe Grace Mengin kasvoja.

Vaimo pitää poliittisena ajojahtina

Interpolin päämaja sijaitsee Lyonissa Ranskassa.

Meng Hongweistä tuli vuonna 2016 ensimmäinen Kiinan kansalainen, joka on valittu järjestön johtoon. Hän on asunut vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa Ranskassa siitä lähtien.

Grace Meng pitää miehensä pidätystä poliittisena ajojahtina.

– En ole varma, onko hän hengissä, Grace Meng sanoo.

Kiinan presidentti Xi Jinping valittiin kommunistisen puolueen pääsihteeriksi vuonna 2012. Seuraavana vuonna hänet nimitettiin maan presidentiksi ja hän on siitä lähtien kitkenyt korruptiota poliittista eliittiä myöten.

Korkean tason virkamiehiä kutsutaan Kiinassa ”tiikereiksi”.

Korruptiota Kiinassa tutkinut professori Andrew Wedeman Georgian osavaltioyliopistosta arvioi The New York Times -lehdelle, että langenneita ”tiikereitä” on jäänyt viranomaisten haaviin 17, ja että heitä jahdataan edelleen.

Tiikerijahdin huippu nähtiin vuonna 2015.

Wedemanin arvion mukaan Meng voi olla ”tiikeri numero 18”

Kiinassa on tyypillistä, että virkamiehet katoavat jopa viikoiksi ennen kuin kerrotaan, että heitä epäillään korruptiosta tai muista rikoksista. Syytetyt yleensä tunnustavat rikoksensa ja tätä seuraavat vankilatuomio tai massiiviset sakot.

Uusi virasto syynää johtajia

Maaliskuussa Kiinassa perustettiin uusi vaikutusvaltainen korruptionvastainen virasto. Korruptiotutkinnat ovat tätä ennen keskittyneet kommunistisen puolueen jäseniin.

Nyt virastolla on valtuudet tutkia laajalti julkisen vallan käyttäjiä, kuten virkamiehiä sekä valtioyhtiöiden ja julkisten koulujen johtajia.

Kiinan hallinnon linjaa myötäilevän Global Times -lehden mukaan 16 virkamiestä on riisuttu tehtävistään viraston perustamisen jälkeen. He olivat rikkoneet lakia tai puoluekuria.

Lehden mukaan Mengin tapauksessa kyseessä on vain lain rikkominen ja että virasto tutkii tapausta. Häntä voidaan pitää pidätettynä jopa kuusi kuukautta, eikä hänelle välttämättä tarjota mahdollisuutta asianajajaan.

Kun Xi astui valtaan, poliisivoimien korkeimmassa johdossa oli pääosin entisten poliittisten johtajien avustajia ja liittolaisia, kertoo hongkongilainen South China Morning Post -lehti.

Lehden mukaan Xin kaudella yleisen turvallisuuden ministeriön pestit ovat vaihtaneet omistajaansa.

Osa on eläköitynyt, osa on siirretty toisiin tehtäviin. Joitain on siirretty alempiin tehtäviin ja muutaman osalta on tehty rikostutkintaa. Tilalle on otettu keskusvallalle uskollisia ihmisiä.

Meng on toiminut varaministerinä ministeriössä vuodesta 2004. Tuolloin ministerinä toimi Zhou Yongkang. Valtansa huipulla Zhou valvoi kansallista turvallisuutta, oikeuslaitoksia ja syyttäjiä. Nyt hän istuu elinkautista tuomiota lahjonnasta, vallan väärinkäytöstä ja valtionsalaisuuksien vuotamisesta.

Julmaa ja likaista peliä

Zhou on korkea-arvoisin Xin korruptionvastaisen kampanjan aikana kaatunut puoluejohtaja. Mengin sanotaan olleen Zhoun ohjauksessa. Tällä viikolla ministeriö vannoi kitkevänsä Zhoun ”haitallisen vaikutuksen”.

– Tutkinta osoittaa, että lain edessä ei ole etuoikeuksia tai poikkeuksia ja että kukaan ei voi paeta rangaistusta, jos hän rikkoo lakia, ministeriön tiedotteessa kerrottiin.

Ranskassa Mengin vaimo kertoo saaneensa uhkaavia puheluita, joissa hänelle on kerrottu, että häntä tarkkaillaan. Grace Mengin mukaan kyseessä on julma ja likainen peli.

– He voivat tehdä mitä tahansa. Rajoja ei ole, ja tämä koskee nykyään koko Kiinaa, Grace Meng sanoi BBC:n haastattelussa.