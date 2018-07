Indonesiassa Lombok-saaren maanjäristysten uhreille on alettu kerätä avustuksia, kertoo STT:n tavoittama Susanna Pätäri, joka asuu pienellä Gili Trawanganin saarella aivan Lombokin kupeessa. Saari on noin 50 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta.

- Monet ravintolat esimerkiksi lahjoittavat päivän tai parin tuotot järistysuhrien auttamiseen. Lisäksi on kerätty muun muassa vaatteita, vilttejä ja ruokaa. Pitkin viikkoa on myös tulossa rahankeräystapahtumia, Pätäri kertoo.

Varhain sunnuntaina paikallista aikaa alueelle iski maanjäristys, jonka voimakkuus oli 6,4. Järistys aiheutti ainakin 16 ihmisen kuoleman ja tuhosi satoja rakennuksia.

Gili-saarilla vahingot jäivät vähäisiksi, mutta asukkaat säikähtivät sydänjuuriaan myöten.

- Koko talo heilui ja ikkunat helisivät. Taisin olla pihalla jo ennen kuin olin kunnolla edes herännyt. Kaikki naapuritkin olivat ulkona, ja joka puolelta kuului hätääntynyttä kälätystä, Pätäri sanoo.

Moni epäili aluksi, että Agung-tulivuori Balilla olisi alkanut purkautua, mutta Indonesian viranomaiset tiedottivat nopeasti tekstiviestillä, mitä oikeasti tapahtui.

- Järistyksen jälkeen tuli vielä useita melko voimakkaita jälkijäristyksiä, isoin taisi olla voimakkuudeltaan 5,7. Sekin kyllä sai taas juoksemaan pihalle, kertoo Pätäri.

Jälkijäristyksiä on tullut yhteensä reilusti yli sata.

- Tänäänkin on vielä aika säpsähtelevä olo. Isommista järinöistä kuuluu ensin pesukoneen linkousta muistuttava ääni sekunteja ennen rytinää. Nyt kun joku vähän yskäisee nurkan takana, tulee olo, että pitäisikö jo juosta ulos.

Pätärin mukaan elämä Indonesiassa on kuitenkin palannut nopeasti normaaleihin uriinsa. Esimerkiksi Lombokin ja Balin turistialueet toimivat kuten tavallisesti.

Vuorelle jääneet turistit ovat alkaneet laskeutua

Maanjäristyksen takia noin 560 vaeltajaa ja opasta jäi yöksi jumiin saarella sijaitsevalle Rinjani-tulivuorelle maanvyöryjen takia. Heitä varten onnistuttiin kuitenkin löytämään uusi paluureitti, ja he ovat matkalla alas vuorelta, kertoo pelastusviranomaisten tiedottaja I Gusti Lanang Wiswananda.

Vaeltajien evakuoinnin arvioidaan kestävän tiistaihin asti.

Rinjanille lähetettiin sekä jalan liikkuvia pelastusjoukkoja että helikoptereita muun muassa viemään ruokatarpeita jumiin jääneille. Rinjanin rinteillä on useita suosittuja vaellusreittejä, mutta ne suljettiin järistyksen jälkeen.

Ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että vielä ei tiedetä, paljonko alueella on suomalaisia. Kuitenkin 26 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen alueelle ja yli 300 suomalaista on ilmoittanut ulkoministeriölle matkustavansa tällä hetkellä Indonesiassa. Kaikki lomalaiset eivät kuitenkaan tee matkustusilmoitusta.