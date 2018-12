Indonesian tsunamissa kuolleiden määrä noussut jälleen: kuolleita vahvistetaan olevan 281, loukkaantuneita yli tuhat – Lisää tappavia tsunameita voi olla luvassa lähipäivinä

Indonesiassa tulivuori Anak Krakataun purkauksesta lähtenyt tsunami on tappanut jo ainakin 281 ihmistä, kertoo kansallinen hätätilavirasto. Lisäksi yli 1 000 ihmistä on saanut vammoja. Guardianin mukaan kadonneeksi on ilmoitettu 57 ihmistä.

Lisäksi noin 611 taloa, 60 kauppaa ja 420 ajoneuvoa on vahingoittunut.

Tuhoisa aalto iski rannikolle puoli kymmenen aikaan lauantai-iltana. Tsunamin epäillään saaneen alkunsa merenalaisesta maanvyörystä, joka sai alkunsa tulivuoren purkauksesta. Uudenkuun aikainen epätavallisen voimakas nousuvesi voimisti aaltoa.

Pahiten aalto iski Pandeglangin alueelle, jossa kuolleita on vahvistettu olevan 207.

Viranomaiset pelkäävät, että Indonesian rannikolle voi iskeytyä vielä enemmän tappavia tsunameita lähipäivien aikana, sillä tulivuori on jatkanut purkautumistaan, uutisoi muun muassa CNN.

Sundasalmen tsunami runteli muun muassa Caritan ja Anyerin alueita.

Indonesian katastrofiviraston tiedottaja on kertonut vaativansa uutta hälytysjärjestelmää, sillä nykyinen järjestelmä ei tunnista tsunameita, jotka johtuvat maanvyörymistä.

Viimeksi syyskuussa Sulawesin saarelle iskeneessä tsunamissa kuoli yli 2 000 ihmistä

Indonesia sijaitsee mannerlaattojen törmäyskohdassa, alueella jota usein kutsutaan Tyynenmeren tulirenkaaksi, ja on yksi luonnonkatastrofeille herkimmistä maista. Maassa on toistuvasti kuolonuhreja vaativia maanjäristyksiä.

Ulkoministeriön mukaan yli 700 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen Indonesiaan. Sunnuntai-iltaan mennessä tiedossa ei ollut, että kukaan suomalainen tai muukaan ulkomaalainen olisi uhrien joukossa.

Tsunamille alkusysäyksen antanut Anak Krakataun tulivuori on yksi Indonesian saariston yli sadasta aktiivisesta tulivuoresta. Se on purkautunut viime kuukausina useasti. Se syntyi 1920-luvulla kuuluisan, vuonna 1883 purkautuneen Krakataun tulivuoren paikalle.

