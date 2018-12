Indonesian tsunamissa kuolleiden määrä nousee edelleen: Kuolleita vahvistetaan olevan 373, loukkaantuneita yli tuhat – lisää tappavia tsunameita voi olla luvassa lähipäivinä

Krakatau on yksi vaarallisimmasta tulivuorista maailmassa. Pelkkänä tulivuorena se ei sitä ole sillä se on sopivasti kaukana asutuksesta keskellä salmea. Koska kyseessä on aktiivinen tulivuorisaari jonka aktiivinen huippu Anak Krakatau on vain vähän vedenpinnalla niin se herkästi aiheuttaa maanvyörymiä ja tsunameja.

Hiukan ihmetyttää kun indonesian viranomaiset jossain sanoivat etteivät osanneet odottaa tsunamia tulivuoren purkauksesta. On jäänyt historian lukeminen vähille. En itse viranomaisena antaisi rakentaa tuolla enkä muuallakaan Tyynenmeren ja Intian valtameren rannoilla ihan rantaan varsinkaan asuntoja tai isompia hotelleja. Niillä rannoilla on tsunamivaara aina olemassa.

Krakataun 1883 räjähdyspurkaus oli hyvin voimakas hetkelliseksi purkaukseksi. Jotain kuvaa saa siitä tiedosta että Anak Krakataun koko pinnan yläpuolella oleva osa on läpimitaltaan vain neljäsosa vuoden 1883 purkauksesta jäljelle jääneestä kalderasta. Krakataun läpimitta oli viisi kertaa suurempi kuin nykyisen huipun. Toki Anak Krakatau jatkuu pinnan alla melko laajalle, joten potenttiaalia siinäkin on vaikka magmasäiliö ei ilmeisesti ole ihan samaa kokoluokkaa kuin 1883 tuhoutuneen Krakataun magmasäiliö. 1883 purkaushan johtui siitä että magmasäiliön osittain tyhjennettyä koko vuoren huippu romahti alas ja päästi meriveden syöksymään kuuman magman sekaan josta seurasi hyvin voimakas höyryräjähdys.