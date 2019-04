Indonesian istuvalle presidentti Widodolle vaalivoitto alustavien tulosten mukaan

Indonesian istuva presidentti Joko Widodo ilmoitti keskiviikkona, että alustavan ääntenlaskun perusteella hän jatkaa maan presidenttinä. Widodo kehotti kannattajiaan kuitenkin odottamaan vaalilautakunnan antamia virallisia tuloksia.

Widodo johtaa haastajaansa Prabowo Subiantoa 7,5–11,6 prosenttiyksikön erolla.

Indonesialaiset äänestivät keskiviikkona maailman suurimmissa vaaleissa, joissa valittiin presidentin lisäksi parlamentti.

Ääntenlasku kestää viikkoja, ja virallinen tulos presidentistä venyy toukokuulle.

Indonesia on maailman kolmanneksi suurin demokraattinen valtio, jossa äänioikeuttuja on yli 190 miljoonaa. He äänestivät 800 000 äänestyspaikassa 245 000 ehdokasta.