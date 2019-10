Nobel-viikko alkaa maanantaina lääketieteen palkinnolla. Kirjallisuudesta on luvassa kaksi palkintoa.

Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on vedonlyöjien suosikki tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Jotkut asiantuntijat ovat epäilevämpiä, koska ilmastotyö ei ole suoraan Alfred Nobelin testamentissa kuvaillun kaltaista rauhantyötä.

Jos valinta osuisi 16-vuotiaaseen Thunbergiin, hänestä tulisi kaikkien aikojen nuorin rauhanpalkinnon saaja. Lasten ja tyttöjen koulunkäynnin puolesta kampanjoinut pakistanilainen Malala Yousafzai oli 17-vuotias saadessaan palkinnon vuonna 2014.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin johtajan Dan Smithin mukaan Thunberg olisi palkintonsa ansainnut. Ruotsalaisen aloittamat perjantaiset koululakot ilmaston puolesta ovat paisuneet miljoonien nuorten liikkeeksi.

– Ilmastonmuutos on ilmiönä vahvasti kytköksissä turvallisuuteen ja rauhaan, Smith perustelee AFP:lle.

Norjan rauhantutkimusinstituutin johtaja Henrik Urdal puolestaan pitää Thunbergin palkitsemista hyvin epätodennäköisenä.

Norjan Nobel-komitea kertoo saaneensa rauhapalkinnon saajaksi kaikkiaan 301 ehdotusta, mutta perinteisesti se ei julkista ehdotettujen nimiä.

Muita vedonlyöjien suosikkeja ovat muun muassa Eritrean kanssa rauhan tehnyt Etiopian pääministeri Abiy Ahmed sekä Christchurchin terrori-iskun jälkeen vakuuttavasti esiintynyt Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern.

Rauhanpalkinto voidaan myöntää myös järjestölle. Veikkauksissa ovat olleet muun muassa Toimittajat ilman rajoja sekä Arktinen neuvosto.

Ruotsin akatemia yrittää nousta skandaaleista

Rauhanpalkinnon sattuessa kohdalle Thunberg ei sitä todennäköisesti pääsisi noutamaan Osloon 10. joulukuuta. Lentämistä karttavan Thunbergin pitäisi nimittäin olla samaan aikaan Perussa osallistumassa Pariisin ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen.

Nobel-palkintoviikko alkaa perinteisesti luonnontieteillä. Maanantaina Karoliininen instituutti julkistaa Tukholmassa lääketieteen palkinnon saajan tai saajat. Seuraavaksi ovat vuorossa fysiikka ja kemia.

Perinteisestä poiketaan torstaina, kun Ruotsin akatemia ilmoittaa sekä viime että tämän vuoden kirjallisuuden nobelistin nimen. Akatemiaa ravistellut ahdistelu- ja korruptioskandaali sai lukuisat sen jäsenistä eroamaan, ja lopulta viime syksynä päädyttiin siihen, ettei palkintoa ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin jaeta ollenkaan.

Nyt akatemialla on uudessa kokoonpanossa suuri haaste palauttaa oma ja kirjallisuuden Nobelin arvostus. Tämän on arvioitu merkitsevän sitä, että luvassa on melko perinteisiä valintoja. Toisin oli vuonna 2016, kun akatemia palkitsi amerikkalaisen laulajan ja lauluntekijän Bob Dylanin.

Nobelin perintövaroista myönnettävien palkintojen arvo on yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua, nykykurssilla noin 832 000 euroa.