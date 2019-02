Ihan sama juotko oluen vai viinin ensin – juomisen järjestys ei muuta krapulaa

Brittiläiset ja saksalaiset tutkijat selvittivät, onko vanhassa sanonnassa perää.

Useissa Euroopan maissa on sanonta, että kun ensin juo olutta ja sitten viiniä, olo on hyvä, mutta jos juo ensin viiniä ja sitten olutta, seurauksena on paha krapula.

Brittiläiset ja saksalaiset tutkijat ryhtyivät testaamaan sanontaa käytännössä, ja tulokset olivat kirjaimellisesti oksettavia.

Guardian-lehti kertoo tutkijoiden tehneen testit 90 vapaaehtoisella sen selvittämiseksi, paheneeko krapula juomajärjestystä muuttamalla.

Vapaaehtoiset olivat 19–40-vuotiaita ja heille annettiin ensin ateria, joka oli suunniteltu heidän henkilökohtaisten energiatarpeidensa mukaan. Koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään.

Kolme ryhmää joi eri tavoin

Ensimmäinen ryhmä joi noin 1,7 litraa lager-olutta ja sen jälkeen neljä isoa lasillista viiniä.

Toinen ryhmä joi samat määrät, mutta eri järjestyksessä.

Kolmas ryhmä joi vain joko olutta tai viiniä saman alkoholipitoisuuden kuin edelliset ryhmät.

Tutkijat seurasivat ryhmiä koko ajan ja kyselivät, kuinka juopuneiksi he tunsivat itsensä. Ennen nukkumaan menoa jokainen sai lasillisen vettä.

Yöllisen seurannan jälkeen ryhmien jäseniltä kysyttiin aamulla heidän krapulatuntojaan. Heidät luokiteltiin sen mukaan, miten he tunsivat janoa, väsymystä, päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, vatsakipua, sydämenlyöntien nopeutumista sekä ruokahalun menettämistä.

Viikon kuluttua ryhmät tekivät saman uudelleen. Tällä kertaa ne, jotka aloittivat edellisellä kerralla viinillä, aloittivat nyt oluella, ja päinvastoin.

Kontrolliryhmän jäsenet vaihtoivat viininsä olueen ja oluensa viiniin.

Oluen lahjoitti Carlsberg-panimo, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.

Joka kymmenes oksensi

Joka kymmenes kokeeseen osallistuja oksensi.

Tulokset julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Tulosten mukaan juomien järjestyksellä ei ollut vaikutusta "krapulaintensiteettiin".

– Me romutimme sanonnan, se ei ole totta, sanoi tutkimuksessa mukana ollut Kai Hensel Cambridgen yliopistosta.

– Tilanne on sama oli juomien järjestys sitten mikä tahansa.

Hän painotti, että tutkimus vertasi vain olutta valkoviiniin, mukana ei ollut punaviiniä, väkeviä alkoholijuomia tai tummaa olutta.