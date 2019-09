IATA:n pääjohtaja: Ruotsista alkanut lentohäpeä leviää vielä globaaliksi ilmiöksi – presidentti Niinistökin vetoaa kansalaisiin, mutta ei usko lentoveroon

"Hän katsoo, että lentohäpeän voimistuessa kasvaa myös paine lentoliikenteen ympäristöverotukseen."

Eli luodaan "lentohäpeä" termi, jota toistetaan toistamistaan mediassa ja saadaan massat kuvittelemaan, että sellainen on ihan oikeasti olemassa vaikka kukaan ei oikeastaan tunne mitään lentohäpeää. Tätä käytwtään sitten tekosyynä kerätä valtioille lisää veroja. Lentohäpeävero on vain yksi keksitty vero. Poliitikot eivät halua/voi nostaa ALV:ia, tuloveroa, bensaveroa tai muita vastaavia. Se on puolueen kannatuksen kannalta huono idea. Mutta lentohäpeävero! Siinä on jotain uutta. Se ei vähennä matkustamista mutta kartuttaa kaikkien valtioiden rahakirstuja.