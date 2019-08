Hurrikaani Dorian matkalla Floridaan – Trumpin mukaan kyseessä on "valtava hirviö"

Yhdysvalloissa Floridaan on iskemässä hurrikaani Dorian ensi maanantaina.

Yön aikana Dorian vahvistui entisestään ja on nyt voimakkuudeltaan kaksi hurrikaaniasteikolla, jossa viisi on korkein. Floridan itärannikolle sen on määrä iskeytyä neloskategorian myrskynä. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

– Nyt se näyttää siltä, että se voisi olla valtava hirviö, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuvaili hirmumyrskyä Reutersin mukaan.

– Näyttää miltei varmalta, että se iskee ihan keskelle (osavaltiota), ja se ei ole hyvä juttu. Vaikuttaa siltä, että tuulista tulee uskomattoman kovia.

Trump perui hurrikaanin takia matkan Puolaan, jonne hänen oli tarkoitus matkustaa viikonloppuna. Sen sijaan Puolaan matkustaa varapresidentti Mike Pence.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis julisti hätätilan koko osavaltioon torstaina.

– Floridalaisten täytyy ottaa tämä myrsky vakavasti, DeSantis kirjoitti Twitterissä.

DeSantisin mukaan myrsky "voi vahingoittaa vakavasti koteja, yrityksiä ja rakennuksia".

Hurrikaanin tielle voivat lisäksi joutua Floridassa kymmenet avaruusalusten lähtöalustat, jotka kuuluvat muun muassa Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirastolle Nasalle sekä Elon Muskin SpaceX- ja Jeff Bezosin Blue Origin -yrityksille.

Myrskytuulet alkavat saapua Floridaan jo lauantaina, vaikka varsinaisen hurrikaanin on määrä iskeytyä maanantaina.

Suurin hurrikaani, joka viimeksi rantautui kyseiselle alueelle, oli Jeanne vuonna 2004. Tuolloin se iskeytyi osavaltion alueelle voimakkuudeltaan kolmoskategorian myrskynä.