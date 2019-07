Huippukokouksessa viimein esitys EU:n ykkösvirkojen jakamisesta – komission johtoon nousemassa Saksan puolustusministeri

En tiedä heikkoudesta kun on kuitenkin myöntänyt että vaatimus Saksan puolustusmenojen nostamisesta on aiheellinen. Merkel on sitä vastustanut aina ja niinpä se on NATO-maiden peesaajamaita 1,2%:lla kun pitäisi olla lähelle kahta. Euromäärissä summa on kuitenkin suuri vaikka prosentteina pieni.

Ja oli esittelemässä Ranskan, Saksan ja Espanjan yhteisprojektia uudesta hävittäjäkoneesta viikko sitten. Harmi ettei kone ehdi meidän ostoslistalle, voisi sopia meille paremmin kuin F-35 ja varmasti parempi kuin meidän muut ostovaihtoehdot. Todella fiksun näkönen kone.

Hienoa ettei isoille paikoille päässyt nationalisteja Italiasta eikä Ranskasta puhumattakaan Unkarista. Niiden kanssa ei taida kukaan haluta toimia kun niiden tavoite on EU:n rapauttaminen eikä kehittäminen.