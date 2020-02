HS: Kaksi lentokenttää suljettiin Kanariansaarilla hiekkamyrskyn vuoksi, myös Suomen-lentoja peruttu

Kaikki Gran Canarialta ja Teneriffalta lähtevät lennot on peruttu lauantai-illalta. Kentät on suljettu hiekkamyrskyn vuoksi.

Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Lentokenttiä operoivan Aenan mukaan ainakin 19 lennon lähtöaikaa on siirretty.

Finavian sivuilla näkyy kaksi Kanariansaarilta Suomeen saapuvaa lentoa, jotka on peruttu.

Gran Canarialta saapuvan lennon oli tarkoitus olla Suomessa hieman puolen yön jälkeen sunnuntaina. Teneriffan-lennon alkuperäinen saapumisaika oli 7.45 sunnuntaiaamuna. Lisäksi yksi lento on myöhässä.

Kaksi lauantai-iltana Teneriffalta Helsinkiin saapuvaa lentoa oli aikataulussa.

Maisema Teneriffalla ja Gran Canarialla on värjäytynyt paikoin oranssiksi. Uutistoimisto Reutersin mukaan kyseessä on calima-hiekkamyrsky, joka on peräisin Pohjois-Afrikasta.

Espanjan ilmatieteen laitos varoittaa, että tuuli voi puhaltaa jopa 120 kilometrin tuntinopeudella. Se iskee Gran Canarian lisäksi pahiten todennäköisesti myös Fuerteventuralle ja Lanzarotelle. Hiekkamyrskyn oletetaan jatkuvan alueella maanantaihin saakka.

