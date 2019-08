Hongkongin poliisi ampui kyynelkaasulla mellakoitsijoita, jotka heittelivät poliisia polttopulloilla ja tiilillä

Kymmenettuhannet osoittivat mieltään kiellosta huolimatta. Mukana marssi rauhanomaisesti myös vakaumuksellisia kristittyjä.

Hongkongin poliisi ampui kyynelkaasua ja käytti vesitykkejä lauantaina polttopulloja heitteleviä mielenosoittajia vastaan. Kyseessä on jo koko kesän jatkunut Kiinan hallinnoiman kaupungin pahin kriisi vuosikymmeniin.

Poliisi ampui kyynelkaasupatruunoilla mielenosoittajia, jotka suojautuivat sateenvarjojen taakse alueella, jolla sijaitsi Kiinan vapautusarmeijan päämaja ja Hongkongin hallintorakennukset.

Vesitykeistä ammuttiin siniseksi värjättyä vettä, jotta poliisin olisi helpompi myöhemmin tunnistaa protestoijat.

Lauantain mielenosoitukseen osallistui kymmeniätuhansia protestoijia, vaikka protestiliike oli perjantaina päättänyt peruuttaa mielenosoituksen ja vaikka viranomaiset olivat kieltäneet sen pitämisen.

Mellakkapoliisit marssivat kohti tiiliskiviä ja polttopulloja heitteleviä mielenosoittajia Admiraltyn alueella perässään noin 20 poliisiautoa. Mielenosoittajat suuntasivat sinisiä ja vihreitä lasersäteitä kohti poliiseja yrittäen sokaista näitä.

Väkivaltaisuudet tapahtuivat tasan viisi vuotta sen jälkeen kun Kiina oli päättänyt estää Britannian entisen siirtokunnan demokratiauudistukset. Hongkong siirtyi Kiinan hallintaan vuonna 1997.

Kiinan vapautusarmeija kierrätti torstaina Hongkongissa olevia joukkojaan, mikä oli sen mukaan rutiinioperaatio. Armeijan päämaja on entinen Britannian armeijan kasarmi.

"Hongkongilla on uskonnonvapaus"

Tuhannet mielenosoittajat aloittivat iltapäivällä rauhanomaisen marssin sateessa Wachain viihdealueelta kohti Hongkongin parlamenttia, mukana oli myös vakaumuksellisia kristittyjä.

Toiset mielenosoittajat, joista monilla oli päällä mustat puvut ja maskit, marssivat Causeway Bayn ostosalueella rakennettuaan Wanchain alueelle tiesulkuja. Palomiehet taistelivat metodistikirkon ulkopuolella olevaa suurta tulipaloa vastaan keskeisellä Hennesy Roadilla.

– Hongkongilla on uskonnonvapaus, sanoi kristitty Sally Yeung, 27, Reutersille.

– Me rukoilemme eri tarkastuspisteissä ja me rukoilemme oikeuden saapumisen puolesta Hongkongiin.

Hänen mukaansa on uskonnonvapauteen puuttumista, jos heidät asetetaan syytteeseen vain rukoilemisen takia.

Hallintorakennuksen ulkopuolella sateenvarjon kanssa seisova 22-vuotias opiskelija Eric sanoi, että protestoinnin estäminen olisi sama kuin estäisi ihmisiä hengittämästä.

– Tunnen että velvollisuuteni on taistella demokratian puolesta, hän sanoi.

– Ehkä me voitamme, ehkä me häviämme. Mutta me taistelemme.

Tuoreilla protesteilla ei johtajaa

Poliisi oli pystyttänyt vettä sisältäviä muoviesteitä keskeisten hallintorakennusten ympärille. Paikalla oli myös kaksi vesitykkiä, joita käytettiin ensi kerran viime viikonvaihteessa.

Poliisi pidätti perjantaina joukon johtavia demokratia-aktivisteja yrittäen saada protestit hallintaansa. Mielenosoitukset alkoivat protesteina lakihankkeesta, jolla olisi sallittu rikoksesta epäiltyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Liike laajentui pian yleisiksi demokratiavaatimuksiksi.

Tuoreimmilla protesteilla ei ole johtajaa. Johtavana iskulauseena on "ole kuin vesi", mikä tarkoittaa joustavuutta. Marssijat menivät lauantaina eri suuntiin kommunikoiden erilaisilla käsimerkeillä ja huutaen: "seiso Hongkongin kanssa" ja "taistele vapauden puolesta".