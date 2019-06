Hongkongin mielenosoitukset jatkuvat – sadat tuhannet mustiin pukeutuneet protestoijat kunnioittivat kuollutta mielenosoittajaa

No niin seuratkaapa tarkkaan mitä kesän aikana Kiinassa tapahtuu. Minä väitä, että ei ole sattumaa se, että Trumpin tiimi moukaroi Kiinan kommunistien taloutta armotta ja samaan aikaan puhkeaa tämän vuosikymmenen suurimmat mielenosoitukset. Se on saattanut osalta jo unohtua, mutta Kiinan kommunistit eivät nauti kansan suosiota eivätkä ole koskaan nauttineet. Kommunistit ovat pitäneet kiinalaisia hirvittävässä kuristuksessa jo vuosikymmeniä.

Me tulemme näkemään tämän saman kohta Pekingissä. Eikä se ole edes ensimmäinen kerta kun kansa nousee kommunisteja vastaan. Kommunistit ovat ilmeisesti saaneet aikaisemmin apua globaalilta eliitiltä ja ovat tähän asti onnistuneet nujertamaan vastarinnan. Nyt globaalista eliitistä ei ole apua, koska Trumpin tiimi on rampauttanut ja jopa tuhonnut osan eliitistä. Kommunistit ovat nyt täysin omillaan ja turha tähyillä apua Venäjältä jossa Putin on tuhonnut kommunistit ja sosialistit maan rakoon.