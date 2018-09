Hongkong kielsi kaupungin itsenäisyyttä ajavan puolueen toiminnan

Hongkong on kieltänyt kaupungin itsenäisyyttä ajavan puolueen toiminnan. Hongkongin kansallispuolue HKNP on pieni mutta tunnettu ryhmä, jonka ytimessä on kymmenkunta jäsentä.

Hongkong on Kiinan erityishallintoalue, jossa ilmaisunvapaus on heikentynyt presidentti Xi Jinpingin aikana.

Hongkongin poliisi haki heinäkuussa kansallispuolueen kieltoa, ja kaupungin turvallisuusministeri ilmoitti maanantaina päätöksestä. Kieltoa perusteltiin lainsäädännöllä, joka mahdollistaa eri ryhmien toiminnan kieltämisen kansallisen ja yleisön turvallisuuden nimissä.

Puolueen johtaja Andy Chan ei heti kommentoinut päätöstä.

Kesäkuussa Hongkongin johtava itsenäisyysaktivisti Edward Leung, 27, tuomittiin kuuden vuoden vankeusrangaistukseen osallisuudesta vuoden 2016 mellakoihin.