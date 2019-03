Hollannin raitiovaunuampuminen: Poliisi pidätti kolmannen epäillyn Utrechtissa

Kolme ihmistä kuoli ja viisi loukkaantui Hollannissa, kun mies alkoi ampua raitiovaunussa maanantaina.

Hollannissa poliisi pidätti kolmannen ihmisen liittyen maanantain raitiovaunuampumiseen, kertoo hollantilainen De Telegraaf -lehti.

Pääepäilty on turkkilainen 37-vuotias Gökmen Tanis, jonka poliisi sai kiinni tunteja kestäneen etsinnän jälkeen maanantaina.

Kolme ihmistä kuoli ja viisi loukkaantui, kun Tanis avasi tulen raitiovaunussa Utrechtissa maanantaina puolenpäivän aikaan paikallista aikaa.

Syyttäjän mukaan epäillyllä on rikostaustaa, mutta hän ei eritellyt tarkemmin, millaista, kertoi Reuters.

De Telegraafin tierojen mukaan loukkaantuneista kolmella on vakavia vammoja.

Ampui sukulaista

Koko kaupunki oli hälytystilassa ampumisen jälkeen. Aluksi poliisit epäilivät iskulla olleen terrorisrinen motiivi.

Tanisin etsintöjen jatkuessa syyttäjä totesi, että ampuminen saattoi johtua perhesyistä, kertoo Reuters.

Poliisi tutki maanantaina raitiovaunua, jossa ampuminen tapahtui. Kolme ihmistä kuoli.

Tanisin sukulaisten mukaan hän oli ampunut raitiovaunissa sukulaistaan ja sen jälkeen ammuttua auttaneita ihmisiä, kertoi Turkin valtiollinen Anadolu uutistoimisto.

Ampuminen maahanmuuttaja-asuinalueella

Ampuminen tapahtui Kanaleneilandissa, joka on rauhallinen ja maahanmuuttajien suosima asuinalue Utrechtin keskustan läheisyydessä.

– On pelottavaa, että jotain tällaista tapahtuu näin lähellä kotia. Yleensä, kun jotain tällaista tapahtuu, se on jossain kaukana, mutta nyt se tuli ihan lähelle, kamalaa, sanoi Reutersin haastattelema Omar Rahhou, jonka vanhemmat asuvat kadulla, jonka poliisi eristi maanantaina.

Hollannin pääministeri Mark Rutte ja oikeusministeri Ferd Grapperhaus pitivät tiedotustilaisuuden ampumisen jälkeen.

Ampumisen nähnyt Daan Molenaar istui raitiovaunun etuosassa. Hän ei uskonut, että kyse olisi terrori-iskusta.

– Ensin ajattelin, että se on kosto tai jotain vastaavaa, että joku on todella vihainen ja on ottanut aseen, hollantilaisen NOS-television haastattelema Molenaari sanoi.