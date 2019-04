Historiallinen Notre Damen katedraali roihuasi ilmiliekeissä Pariisissa – katedraalin katto ja yksi torni ovat romahtaneet

Juuri rakennustöistä ja remonteista alkavat palot kytevät usein tuntikausia ennen leimahdusta, sitten palo usein eteneekin vauhdilla, koska palokaasuja on ehtinyt kertyä paljon. Siksi Suomessa on vakuutusyhtiöillä niin tiukat säännöt jälkivartioinnista. Monesti on käynyt niin, että paloilmoitin hälyyttää vasta aamuyöllä, vaikka työt on lopetettu aikoja sitten. Ja monesti on käynyt niinkin, ettei paloilmoitinta viitsitä kytkeä remontin aikana edes päälle öisin. Siinä ei palokunnalle sitten paljoa jakoa jää.