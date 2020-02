Hiekkamyrsky yllätti telttayön aikana Teneriffalla ja muutti maiseman keltaiseksi – "Täällä on tosi hieno elokuvamainen tunnelma"

Oululainen Eeva Riihelä oli poikaystävänsä kanssa telttailemassa hiekkarannalla Teneriffalla, kun Pohjois-Afrikasta saapunut hiekkamyrsky iski Kanariansaarille sunnuntain vastaisena yönä.

– Olihan se aikamoinen yö. Hieno kokemus, jonka muistaa jälkeen päinkin, Riihelä sanoo.

Hänen mukaansa Teneriffalla tuuli aika kovaa jo illalla.

– Ei oikein tiedetty, kuinka paljon täällä yleensä tuulee. Tulimme torstaina, ja siitä asti on ollut aika kova tuuli.

Yön aikana tuuli voimistui repiväksi, mikä tuntui myös teltassa. Hiekkaa lensi teltan sisälle, mutta teltta pysyi ehjänä kovasta tuulesta huolimatta. Kaksikko oli yön yli rannalla ja lähti pois vasta aamulla.

Riihelä sanoo, että maisema on ollut koko sunnuntain ajan sumuinen sekä sävyltään kelta-oranssi.

– Täällä on tosi hieno elokuvamainen tunnelma.

Hiekkamyrsky ei kummemmin muuta Riihelän lomakuvioita, sillä kolmen viikon mittaista reissua ei oltu suunniteltu tarkasti etukäteen.

– Tämä on mukava lisä reissuun.

Hiekkaa joka paikassa

Monet ihmiset kulkevat Teneriffalla nyt hengityssuoja tai huivi kasvojensa edessä. Ilmassa lentävä hiekka on hienojakoista, ja se leviää joka paikkaan. Riihelä ei ole vielä hengityssuojaa tarvinnut.

– Se tuntuu ikävältä, kun silmiin menee hiekkaa.

Espanjan ilmatieteen laitoksen mukaan kovat tuulet riepottelevat Kanariansaaria maanantaihin asti. Useita lentokenttiä on suljettu ja meriliikenne on keskeytetty. Lisäksi koulut ovat kiinni maanantaina. Useiden satojen suomalaisten lomamatka on viivästynyt hiekkamyrskyn vuoksi.