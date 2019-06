Helikopteri törmäsi sumussa Manhattanin pilvenpiirtäjään – ainakin yksi kuoli

Helikopteri törmäsi 54-kerroksisen rakennuksen seinään 7th Avenuella New Yorkin Manhattanilla maanantaina.

Onnettomuus sattui uutistoimisto Reutersin mukaan noin kello kahdelta iltapäivällä paikallista aikaa. Sää oli onnettomuushetkellä huono sateen ja sumun takia.

Rakennus on korkeudeltaan lähes 230 metriä ja siinä toimii tapahtuma- ja konferenssikeskus. Rakennuksen katolla syttyi tulipalo, jonka palokunta sai nopeasti sammutetuksi. Onnettomuuspaikalle hälytettiin yli sata pelastushenkilöä.

Onnettomuus sattui ensi tietojen mukaan helikopterin yritettyä hätälaskua rakennuksen katolle.

Iltayhdeltätoista Suomen aikaa kerrottiin, että ainakin yksi henkilön olisi saanut surmansa epäonnistuneen laskeutumisen yhteydessä. Kyse oli helikopterin lentäjästä, joka oli kopterissa ilmeisesti yksin. Rakennuksessa olleiden arvioitiin selviytyneen loukkaantumatta.

New York Timesin haastatteleman kuvernöörin Andrew Cuomon mukaan mikään ei viitannut siihen, että kyseessä olisi terrorismi. Hän myönsi silti, että törmäys toi mieleen syyskuun 11. päivän terrori-iskut New Yorkissa vuonna 2001, kun kaksi kaapattua matkustajalentokonetta ohjattiin tahallisesti päin World Trade Centerin kaksoistorneja.

– Muistan sen aamun liiankin hyvin, Cuomo kuvaili.

Valkoinen talo kertoi, että presidentti Donald Trumpia on informoitu asiasta. Trump vahvisti asian virallisella Twitter-tilillään:

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.