Helikopteri teki pakkolaskun pilvenpiirtäjän katolle New Yorkin Manhattanilla

New Yorkissa helikopteri on tehnyt pakkolaskun pilvenpiirtäjän katolle Manhattanilla, kertovat viranomaiset. Viranomaisten mukaan ainakin yksi henkilö on kuollut.

Pakkolaskun seurauksena syntyi tulipalo, joka on kuitenkin saatu hallintaan. New York Timesin mukaan paikalle on hälytetty yli 100 pelastushenkilöä.

Rakennus on evakuoitu, kertoo CNN. Onnettomuushetkellä Manhattanilla satoi paikoitellen rankasti.

Onnettomuus tapahtui noin kello 13:43 paikallista aikaa.

