Harry ja Meghan taistelevat yksityisyytensä puolesta – Harry vertaa vaimonsa kohtelua Dianaan

Harryn ja Meghanin ilmoituksen vetäytyä sivuun brittihovin sisäpiiristä voi nähdä pariskunnan yrityksenä taistella lehdistöä vastaan. Se kertoo omaa kieltään myös kuningashuoneen vanhoillisuudesta.

Prinssi Harry ja Sussexin herttuatar Meghan osoittivat keskiviikkona, että heille perheen hyvinvointi on tärkeintä – jopa tärkeämpää kuin brittihovin velvollisuudet. Pariskunta on jo pitkään ollut Britannian keltaisen lehdistön riepoteltavana, ja he ovat ilmaisseet kärsivänsä siitä.

Siinä valossa pariskunnan ilmoitus jättää paikkansa kuningasperheen ytimessä ja osittainen muutto Pohjois-Amerikkaan näyttäytyy loogiselta.

Harry on muun muassa kertonut avoimesti olevansa huolissaan, että Meghania odottaa pahimmassa tapauksessa prinsessa Dianan kohtalo. Harryn äiti prinsessa Diana kuoli vuonna 1997 auto-onnettomuudessa, kun paparazzi-kuvaajat jahtasivat autoa, jonka kyydissä hän oli.

– Menetin äitini ja nyt katson, kuinka vaimoni joutuu samojen mahtavien voimien uhriksi, Harry kirjoitti viime lokakuussa tiedotteessa.

Buckinghamin palatsin entinen tiedottaja Dickie Arbiter kertoi BBC:lle keskiviikkona, että pariskunnan päätökseen on voinut vaikuttaa myös muun muassa "lehdistön massiivinen hyökkäys", kun heidän poikansa Archie syntyi. Myös veljesten Harryn ja prinssi Williamin väitetyillä erimielisyyksillä on voinut olla osansa pariskunnan päätöksessä.

Irtioton kuningasperheen ytimestä voi nähdä Harryn ja Meghanin yrityksenä suojella perhettään ja saada edes hieman yksityisyyttä.

Kuningasperheen jäsenten on katsottu olevan lehdistön vapaata riistaa, koska heidän elämänsä rahoitetaan julkisista varoista. Harry ja Meghan ovat yrittäneet suojella perhettään brittilehdistöltä. Lokakuussa Meghan haastoi Mail on Sunday -lehden oikeuteen päätöksestä julkaista hänen yksityinen kirjeensä, ja Harry aloitti oikeusprosessin the Sunin ja the Daily Mirrorin omistajia vastaan puhelimensa hakkeroinnista 2000-luvun alussa.

Päätöksellä ottaa etäisyyttä hovista Harry ja Meghan yrittävät sanoa, että myös heillä on oikeus yksityisyyteen. Toinen asia on, onko päätöksestä mitään apua.

Myös Meghanilla on varmasti näppinsä päätöksessä. Hän on ilmaissut, ettei hän halua olla ainoastaan mielipiteetön edustusnainen.

On myös hyvin mahdollista, että moderni ja itsenäinen amerikkalaisnainen on kokenut vanhoillisen ja perinteisiin takertuvan brittihovin vieraaksi itselleen. Viimeinen sysäys päätökselle saattoi syntyä viime vuoden lopulla, kun Harry, Meghan ja Archie viettivät kuusi viikkoa Kanadassa vapaina kuningasperheen velvollisuuksista.

BBC:n mukaan Meghan oli kuvannut lomailua Kanadassa "uskomattomaksi ajaksi" ja kehunut "Kanadan kauneutta".

Harryn ja Meghanin päätös ottaa etäisyyttä hovista herättää kysymyksen, onko 93-vuotiaan kuningatar Elisabetin hallitsema kuningasperhe jäänyt lopullisesti ajastaan jälkeen. Brittihovin kannalta ilmoitus tulee ikävään aikaan, sillä vain kaksi kuukautta sitten liikemies Jeffrey Epsteinin seksiskandaalissa ryvettynyt Harryn setä prinssi Andrew vetäytyi sivuun hovin edustustehtävistä.